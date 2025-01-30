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В каких городах начал дешеветь сильно подорожавший картофель в Казахстане

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Картофель на рынке
Картофель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За неделю картофель подорожал почти во всех крупных городах Казахстана. Исключением стали только Уральск, Қонаев, Кокшетау, Жезказган и Астана. На сколько овощ там подешевел, узнали журналисты NUR.KZ.

В январе казахстанцы столкнулись со стремительным ростом цен на картофель. В некоторых городах страны цены всего за неделю "взлетели" более чем на 20%. При этом в качестве борьбы с подорожанием госорганы в отдельных городах, например, в Астане, даже ввели ограничения на продажу картофеля.

Также ранее стало известно, что в Казахстане ввели временный запрет на вывоз картофеля в другие страны.

Вполне возможно, что такие радикальные меры помогли сдержать рост цен. Согласно данным Бюро национальной статистики, в Астане цены на картофель за неделю, то есть с 21 по 28 января, упали сразу на 14,1%. Правда, в среднем по стране они все равно выросли на 0,9%.

Помимо Астаны, картофель подешевел еще в четырех городах: Уральске (на 0,5% за неделю), Кокшетау (на 2,7%), Жезказгане (на 8,1%), а также в городе Қонаев (на 1,1%). В остальных регионах средние цены продолжили расти.

Сильнее всего за неделю картофель подорожал в Павлодаре – сразу на 8,7%. Следом идут Караганда (5,9%), Усть-Каменогорск (5,8%), Атырау (5,7%) и Тараз (5,5%).

В Алматы и Шымкенте цены выросли на 2,8% и 1,9% соответственно, а в Туркестане они остались неизменными.

Цены на картофель в Казахстане на 28 января 2025 года
Регион Изменение
за неделю		 Средняя
цена
Казахстан 0,9% ₸220
Астана -14,1% ₸226
Алматы 2,8% ₸254
Шымкент 1,9% ₸216
Актау 3,4% ₸270
Актобе 0,6% ₸171
Атырау 5,7% ₸241
Жезказган -8,1% ₸283
Кокшетау -2,7% ₸183
Караганда 5,9% ₸179
Қонаев -1,1% ₸276
Костанай 3,8% ₸190
Кызылорда 3,5% ₸207
Уральск -0,5% ₸188
Усть-Каменогорск 5,8% ₸257
Павлодар 8,7% ₸163
Петропавловск 4,1% ₸176
Семей 4,6% ₸227
Талдыкорган 0,4% ₸256
Тараз 5,5% ₸211
Туркестан 0,0% ₸179
По данным Бюро национальной статистики

По состоянию на 28 января самый дорогой картофель продавался в Жезказгане – в среднем 283 тенге за килограмм. В тройку антилидеров также попали Қонаев и Актау, где за килограмм просили в среднем 276 и 270 тенге соответственно.

В Астане картофель продавался по 226 тенге, в Алматы – 254 тенге, а в Шымкенте – по 216 тенге. Самые низкие цены были зафиксированы в Павлодаре – 163 тенге в среднем за килограмм. Впрочем, сами жители городов могли сталкиваться и с более высокими ценами.

Напомним, ранее в Министерстве торговли и интеграции РК заявили, что средняя стоимость килограмма картофеля варьируется в районе 322 тенге.

Отметим, что рост цен на картофель наблюдался и в 2024 году. Этот овощ оказался единственным продуктом питания среди 20 товаров и услуг, которые сильнее всего подорожали в Казахстане.

Также заместитель председателя комитета торговли МТИ Ернур Жаутикбаев в кулуарах правительства рассказал о том, может ли картофель подорожать до 500 тенге за килограмм.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2216535-v-kakih-gorodah-nachal-deshevet-silno-podorozhavshiy-kartofel-v-kazahstane/