В каких городах начал дешеветь сильно подорожавший картофель в Казахстане

За неделю картофель подорожал почти во всех крупных городах Казахстана. Исключением стали только Уральск, Қонаев, Кокшетау, Жезказган и Астана. На сколько овощ там подешевел, узнали журналисты NUR.KZ.
В январе казахстанцы столкнулись со стремительным ростом цен на картофель. В некоторых городах страны цены всего за неделю "взлетели" более чем на 20%. При этом в качестве борьбы с подорожанием госорганы в отдельных городах, например, в Астане, даже ввели ограничения на продажу картофеля.
Также ранее стало известно, что в Казахстане ввели временный запрет на вывоз картофеля в другие страны.
Вполне возможно, что такие радикальные меры помогли сдержать рост цен. Согласно данным Бюро национальной статистики, в Астане цены на картофель за неделю, то есть с 21 по 28 января, упали сразу на 14,1%. Правда, в среднем по стране они все равно выросли на 0,9%.
Помимо Астаны, картофель подешевел еще в четырех городах: Уральске (на 0,5% за неделю), Кокшетау (на 2,7%), Жезказгане (на 8,1%), а также в городе Қонаев (на 1,1%). В остальных регионах средние цены продолжили расти.
Сильнее всего за неделю картофель подорожал в Павлодаре – сразу на 8,7%. Следом идут Караганда (5,9%), Усть-Каменогорск (5,8%), Атырау (5,7%) и Тараз (5,5%).
В Алматы и Шымкенте цены выросли на 2,8% и 1,9% соответственно, а в Туркестане они остались неизменными.
|Цены на картофель в Казахстане на 28 января 2025 года
|Регион
|Изменение
за неделю
|Средняя
цена
|Казахстан
|0,9%
|₸220
|Астана
|-14,1%
|₸226
|Алматы
|2,8%
|₸254
|Шымкент
|1,9%
|₸216
|Актау
|3,4%
|₸270
|Актобе
|0,6%
|₸171
|Атырау
|5,7%
|₸241
|Жезказган
|-8,1%
|₸283
|Кокшетау
|-2,7%
|₸183
|Караганда
|5,9%
|₸179
|Қонаев
|-1,1%
|₸276
|Костанай
|3,8%
|₸190
|Кызылорда
|3,5%
|₸207
|Уральск
|-0,5%
|₸188
|Усть-Каменогорск
|5,8%
|₸257
|Павлодар
|8,7%
|₸163
|Петропавловск
|4,1%
|₸176
|Семей
|4,6%
|₸227
|Талдыкорган
|0,4%
|₸256
|Тараз
|5,5%
|₸211
|Туркестан
|0,0%
|₸179
|По данным Бюро национальной статистики
По состоянию на 28 января самый дорогой картофель продавался в Жезказгане – в среднем 283 тенге за килограмм. В тройку антилидеров также попали Қонаев и Актау, где за килограмм просили в среднем 276 и 270 тенге соответственно.
В Астане картофель продавался по 226 тенге, в Алматы – 254 тенге, а в Шымкенте – по 216 тенге. Самые низкие цены были зафиксированы в Павлодаре – 163 тенге в среднем за килограмм. Впрочем, сами жители городов могли сталкиваться и с более высокими ценами.
Напомним, ранее в Министерстве торговли и интеграции РК заявили, что средняя стоимость килограмма картофеля варьируется в районе 322 тенге.
Отметим, что рост цен на картофель наблюдался и в 2024 году. Этот овощ оказался единственным продуктом питания среди 20 товаров и услуг, которые сильнее всего подорожали в Казахстане.
Также заместитель председателя комитета торговли МТИ Ернур Жаутикбаев в кулуарах правительства рассказал о том, может ли картофель подорожать до 500 тенге за килограмм.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2216535-v-kakih-gorodah-nachal-deshevet-silno-podorozhavshiy-kartofel-v-kazahstane/