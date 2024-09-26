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Где картофель стоит дешевле: в Беларуси или Казахстане

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Деньги и картофель
Деньги и картофель. Иллюстративное фото: pixabay.com

В августе в среднем по Казахстану килограмм картофеля стоил почти 197 тенге. Это сразу на 14,3% дороже, чем было годом ранее. Как отличаются цены в других странах ЕАЭС, узнали журналисты NUR.KZ.

Картофель – основной продукт питания для многих жителей Казахстана. Любят его и граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако за последний год цены на корнеплод заметно выросли.

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в среднем по союзу картофель за последний год подорожал сразу на 32,6%. Примечательно, что Казахстан показал наименьший прирост цен – всего на 14,3%. В Кыргызстане они вовсе упали – на 22,7% за год.

Что интересно, картофель сильно подорожал в Беларуси – стране-рекордсмене по количеству "картофельных" стереотипов. Здесь цены за год выросли сразу на 25,8%. Правда, за месяц они снизились на 22,8%, тогда как в Казахстане месячное снижение составило лишь 0,3%.

Тем не менее, как оказалось, на текущий момент цены на картофель в Казахстане являются одними из самых низких – в августе килограмм овоща торговался в среднем по 196,6 тенге. Дешевле только в Кыргызстане – 188,2 тенге.

А вот Беларусь отличилась относительно высокими ценами. Если переводить их в тенге, то окажется, что килограмм картофеля там стоит в среднем 216,4 тенге. В столице республики, Минске, цены еще выше – 239,4 тенге.

Для сравнения: в Астане в среднем килограмм овоща стоит всего 191 тенге, а в столице Кыргызстана, городе Бишкеке – 210,9 тенге.

Впрочем, лидером по стоимости картофеля стала Армения – в среднем по стране килограмм стоит 319,4 тенге, а в Ереване – 320,2 тенге. В целом по России средний чек составил 274,2 тенге, а в Москве – 284,4 тенге.

Средние цены на картофель в странах ЕАЭС
Средние цены на картофель в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия
Примечательно, что еще в мае текущего года ситуация была совершенно другой. Тогда самый дешевый картофель действительно продавался в Беларуси – всего 121 тенге в среднем за килограмм, а в Казахстане – 140 тенге.

Впрочем, следует помнить, что играют роль не только цены на продукты, но и покупательная способность граждан, то есть сколько в действительности среднестатистический житель страны может приобрести продуктов на свою зарплату.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2166268-gde-kartofel-stoit-deshevle-v-belarusi-ili-kazahstane/

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