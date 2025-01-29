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Перемерз и испортился: на казахстанских чиновников хотят подать в суд из-за картофеля

Опубликовано:

Вагон с картошкой
Вагон с картофелем. Кадр из видео: телеканал KTK

Казахстанские предприниматели собираются подать в суд на чиновников из-за задержанного на границе с Узбекистаном картофеля, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала, в Туркестанской области разгорается скандал: у предпринимателей прямо в вагонах замерз и начал гнить картофель. Сейчас на станции Сарыагаш стоят 43 вагона, доверху набитые картофелем.

Сообщается, что в середине января предприниматели продали его в Узбекистан, и грузовой состав отправился к покупателю. По их словам, на границе его остановили для фитосанитарной проверки. Бизнесмены говорят, что овощ простоял там больше 10 дней, за это время картофель перемерз и испортился.

"Вот сгнила. Вода уже течет, она вся потекла! Сначала замерзла, потом оттаяла, и все. В одном вагоне 68 тонн. Но она уже непригодная!" - поделился предприниматель Азамат Серикбаев.

По словам продавцов, такой картофель не пустишь даже на корм скоту. Они не понимают, почему груз держали так долго. Все документы были оформлены в середине января, еще до того, как появился запрет на экспорт.

"Акимат просил у нас эту картошку за 100-150 тенге продать. Хотя она стоит сейчас от 300 тенге за кило. Я не знаю, что делать дальше. Весь ущерб теперь на моих плечах. Я потерял с трех вагонов 60 млн тенге!" - заявил предприниматель Нурсултан Орманов.

В Министерстве сельского хозяйства уверяют, что вагоны с овощным грузом проходили положенную проверку. И препятствий для их дальнейшего следования не нашли.

"На сегодняшний день, по моей информации, проверочные работы завершены. Выявлена необходимая информация. На сегодня нет никаких препятствий и барьеров для дальнейшего следования вагонов. Поэтому 43 экспортно ориентированных вагона могут пересечь границу", - сказал вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков,.

Сами предприниматели отметили, что такое запоздалое разрешение им уже ни к чему. Представители пяти терпящих убытки компаний заявили, что намерены подать на чиновников в суд.

Источник: KTK

Напомним, накануне, 28 января, в Казахстане вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства о запрете вывоза картофеля из Казахстана. Запрет не распространяется на страны ЕАЭС.

Добавим что в последнее время в Казахстане сложилась напряженная ситуация с ценами на картофель. Так, 19 января в Казахстане было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев в связи с резким скачком цен на овощ.

После этого заместитель председателя комитета торговли МТИ Ернур Жаутикбаев в кулуарах правительства высказался о ситуации с ценами на картофель, цены на который резко взлетели, и прокомментировал вероятность повышения цены на картофель до 500 тенге.

Кроме того, о снижении цен на картофель в Казахстане заявили в Минторговли. По данным ведомства, средняя цена за килограмм - 322 тенге. Однако как узнали журналисты NUR.KZ, всего за неделю картофель в Казахстане подорожал сразу на 8,3%. В годовом разрезе рост цен вообще достиг 57,8%. В каком регионе цены выросли сильнее всего - можно узнать здесь.

Также в Астане вводили временные ограничения на продажу картофеля - его выдавали по 5 кг в одни руки. Но накануне в акимате столицы заявили, что ограничения сняты.

Кроме того, в акимате Алматы сообщили, что в мегаполисе не наблюдается дефицита картофеля и ажиотажа вокруг него.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216346-peremerz-i-isportilsya-na-kazahstanskih-chinovnikov-hotyat-podat-v-sud-iz-za-kartofelya/