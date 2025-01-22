"Средняя цена – 322 тенге": о снижении цен на картофель в Казахстане заявили в Минторговли

В Казахстане начата работа по стабилизации цен на картофель. На сегодня средняя цена за килограмм - 322 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.

"В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары Министерство торговли и интеграции проводит комплексную работу. С начала года уже проведено 20 региональных комиссий по выявлению непродуктивных посредников, на которых выявлены 49 нарушений в части непревышения торговой надбавки в 15% на картофель как на социально значимый продукт. По всем выявленным фактам будут приняты соответствующие меры административного производства", - отмечается в сообщении ведомства.

На сегодняшний день, по данным Минторговли, средняя цена на картофель по Казахстану составляет 322 тенге. В ведомстве заверили, что в социальных магазинах - партнерах СПК - во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.

"В регионах продолжается разбронирование картофеля из сформированных в стабфондах запасов. При общих запасах в объеме 85,4 тыс. тонн с декабря 2024 года по 19 января реализовано 23,6 тыс. тонн картофеля. За последние 3 дня реализовано порядка 3 тыс. тонн, в том числе в Алматы - 300 тонн, в Шымкенте - 600 тонн, в Туркестанской области - 300 тонн. На сегодняшний день в стабфондах имеются запасы в объеме 62 тыс. тонн", - добавили в министерстве.

Все эти меры, отмечают в Минторговли, способствовали снижению цен на внутреннем рынке.

Несколько дней назад сообщалось, что картофель подорожал в магазинах Павлодара. По словам павлодарцев, стоимость картофеля во многих торговых точках уже больше 200 тенге. А чиновники в очередной раз уточнили - цены на овощи из стабфонда фиксированные.

Также стало известно, что в Казахстане принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев в связи с резким скачком цен на овощ.

Почему в Казахстане резко подорожал картофель и как будут сдерживать цены на него, можно прочитать здесь.

Накануне заместитель председателя комитета торговли МТИ Ернур Жаутикбаев в кулуарах правительства высказался о ситуации с ценами на картофель, цены на который резко взлетели, и прокомментировал вероятность повышения цены на картофель до 500 тенге.