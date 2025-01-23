Картофель продолжает стремительно дорожать в Казахстане

Всего за неделю картофель в Казахстане подорожал сразу на 8,3%. В годовом разрезе рост цен вообще достиг 57,8%. В каком регионе цены выросли сильнее всего, узнали журналисты NUR.KZ.
В 2024 году картофель стал единственным продуктом питания в Казахстане, который попал в топ-20 рекордно подорожавших товаров и услуг. Между тем цены продолжили расти и в новом году.
Согласно данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 21 января картофель всего за неделю подорожал сразу на 8,3%, и это притом, что он является социально значимым продовольственным товаром и цены на него контролирует государство. В годовом разрезе рост цен вовсе достиг 57,8%.
Примечательно, что в некоторых регионах цены растут еще сильнее. Так, в недельной динамике в тройку антилидеров попали Уральск (23,5%), Астана (17,9%) и Актобе (16,4%).
На четвертом месте расположился Алматы (16%), а Шымкент показал относительно умеренный рост цен (4,4%). Из общей картины выбился лишь Кокшетау, где цены на картофель за неделю в среднем не изменились.
В годовом разрезе на первом месте по росту цен оказалась Астана – 100,8%, то есть средняя стоимость картофеля за год здесь выросла вдвое.
Следом идут Алматы и Атырау – плюс 85,7% и 76,4% соответственно. В Шымкенте картофель подорожал на 37,7%, а в Кокшетау – на 31,5%.
|Регион
|Рост цен на картофель в Казахстане
(на 21 января 2024 года)
|За неделю
|За год
|Казахстан
|8,3%
|57,8%
|Астана
|17,9%
|100,8%
|Алматы
|16,0%
|85,7%
|Шымкент
|4,4%
|37,7%
|Актау
|4,4%
|67,3%
|Актобе
|16,4%
|52,6%
|Атырау
|4,1%
|76,7%
|Жезказган
|2,7%
|66,5%
|Кокшетау
|0,0%
|31,5%
|Караганда
|1,8%
|47,0%
|Қонаев
|2,2%
|55,9%
|Костанай
|6,4%
|40,8%
|Кызылорда
|2,0%
|49,3%
|Уральск
|23,5%
|54,9%
|Усть-Каменогорск
|5,7%
|72,3%
|Павлодар
|3,4%
|48,5%
|Петропавловск
|7,0%
|36,3%
|Семей
|14,2%
|76,4%
|Талдыкорган
|9,4%
|54,5%
|Тараз
|2,6%
|37,9%
|Туркестан
|7,8%
|34,6%
|По данным Бюро национальной статистики
По состоянию на 21 января самый дорогой картофель продавался в Жезказгане – в среднем 308 тенге за килограмм. Следом идет Қонаев – 279 тенге, а замыкает тройку антилидеров Астана – 263 тенге в среднем за килограмм.
В Алматы картофель продавался в среднем по 247 тенге, а в Шымкенте – по 212 тенге.
Самая низкая средняя стоимость зафиксирована в Павлодаре – 150 тенге за килограмм, впрочем, сами жители города ранее сообщали о более высоких ценах на картофель.
|Средняя цена картофеля за килограмм в Казахстане
(на 21 января 2025 года)
|Казахстан
|₸216
|Астана
|₸263
|Алматы
|₸247
|Шымкент
|₸212
|Актау
|₸261
|Актобе
|₸170
|Атырау
|₸228
|Жезказган
|₸308
|Кокшетау
|₸188
|Караганда
|₸169
|Қонаев
|₸279
|Костанай
|₸183
|Кызылорда
|₸200
|Уральск
|₸189
|Усть-Каменогорск
|₸243
|Павлодар
|₸150
|Петропавловск
|₸169
|Семей
|₸217
|Талдыкорган
|₸255
|Тараз
|₸200
|Туркестан
|₸179
|По данным Бюро национальной статистики
Примечательно, что в правительстве уже отреагировали на такой сильный рост цен. Например, ранее в Казахстане ввели запрет на вывоз картофеля из страны сроком на 6 месяцев. Такие ограничения были направлены на недопущение необоснованного роста цен и запрет спекулятивных действий со стороны участников рынка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2214470-kartofel-prodolzhaet-stremitelno-dorozhat-v-kazahstane/