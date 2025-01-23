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Картофель продолжает стремительно дорожать в Казахстане

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Овощи лежат на прилавке
Овощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Всего за неделю картофель в Казахстане подорожал сразу на 8,3%. В годовом разрезе рост цен вообще достиг 57,8%. В каком регионе цены выросли сильнее всего, узнали журналисты NUR.KZ.

В 2024 году картофель стал единственным продуктом питания в Казахстане, который попал в топ-20 рекордно подорожавших товаров и услуг. Между тем цены продолжили расти и в новом году.

Согласно данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 21 января картофель всего за неделю подорожал сразу на 8,3%, и это притом, что он является социально значимым продовольственным товаром и цены на него контролирует государство. В годовом разрезе рост цен вовсе достиг 57,8%.

Примечательно, что в некоторых регионах цены растут еще сильнее. Так, в недельной динамике в тройку антилидеров попали Уральск (23,5%), Астана (17,9%) и Актобе (16,4%).

На четвертом месте расположился Алматы (16%), а Шымкент показал относительно умеренный рост цен (4,4%). Из общей картины выбился лишь Кокшетау, где цены на картофель за неделю в среднем не изменились.

В годовом разрезе на первом месте по росту цен оказалась Астана – 100,8%, то есть средняя стоимость картофеля за год здесь выросла вдвое.

Следом идут Алматы и Атырау – плюс 85,7% и 76,4% соответственно. В Шымкенте картофель подорожал на 37,7%, а в Кокшетау – на 31,5%.

Регион Рост цен на картофель в Казахстане
(на 21 января 2024 года)
За неделю За год
Казахстан 8,3% 57,8%
Астана 17,9% 100,8%
Алматы 16,0% 85,7%
Шымкент 4,4% 37,7%
Актау 4,4% 67,3%
Актобе 16,4% 52,6%
Атырау 4,1% 76,7%
Жезказган 2,7% 66,5%
Кокшетау 0,0% 31,5%
Караганда 1,8% 47,0%
Қонаев 2,2% 55,9%
Костанай 6,4% 40,8%
Кызылорда 2,0% 49,3%
Уральск 23,5% 54,9%
Усть-Каменогорск 5,7% 72,3%
Павлодар 3,4% 48,5%
Петропавловск 7,0% 36,3%
Семей 14,2% 76,4%
Талдыкорган 9,4% 54,5%
Тараз 2,6% 37,9%
Туркестан 7,8% 34,6%
По данным Бюро национальной статистики

По состоянию на 21 января самый дорогой картофель продавался в Жезказгане – в среднем 308 тенге за килограмм. Следом идет Қонаев – 279 тенге, а замыкает тройку антилидеров Астана – 263 тенге в среднем за килограмм.

В Алматы картофель продавался в среднем по 247 тенге, а в Шымкенте – по 212 тенге.

Самая низкая средняя стоимость зафиксирована в Павлодаре – 150 тенге за килограмм, впрочем, сами жители города ранее сообщали о более высоких ценах на картофель.
Средняя цена картофеля за килограмм в Казахстане
(на 21 января 2025 года)
Казахстан ₸216
Астана ₸263
Алматы ₸247
Шымкент ₸212
Актау ₸261
Актобе ₸170
Атырау ₸228
Жезказган ₸308
Кокшетау ₸188
Караганда ₸169
Қонаев ₸279
Костанай ₸183
Кызылорда ₸200
Уральск ₸189
Усть-Каменогорск ₸243
Павлодар ₸150
Петропавловск ₸169
Семей ₸217
Талдыкорган ₸255
Тараз ₸200
Туркестан ₸179
По данным Бюро национальной статистики

Примечательно, что в правительстве уже отреагировали на такой сильный рост цен. Например, ранее в Казахстане ввели запрет на вывоз картофеля из страны сроком на 6 месяцев. Такие ограничения были направлены на недопущение необоснованного роста цен и запрет спекулятивных действий со стороны участников рынка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2214470-kartofel-prodolzhaet-stremitelno-dorozhat-v-kazahstane/

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