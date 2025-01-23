Картофель продолжает стремительно дорожать в Казахстане

Всего за неделю картофель в Казахстане подорожал сразу на 8,3%. В годовом разрезе рост цен вообще достиг 57,8%. В каком регионе цены выросли сильнее всего, узнали журналисты NUR.KZ.

В 2024 году картофель стал единственным продуктом питания в Казахстане, который попал в топ-20 рекордно подорожавших товаров и услуг. Между тем цены продолжили расти и в новом году.

Согласно данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 21 января картофель всего за неделю подорожал сразу на 8,3%, и это притом, что он является социально значимым продовольственным товаром и цены на него контролирует государство. В годовом разрезе рост цен вовсе достиг 57,8%.

Примечательно, что в некоторых регионах цены растут еще сильнее. Так, в недельной динамике в тройку антилидеров попали Уральск (23,5%), Астана (17,9%) и Актобе (16,4%).

На четвертом месте расположился Алматы (16%), а Шымкент показал относительно умеренный рост цен (4,4%). Из общей картины выбился лишь Кокшетау, где цены на картофель за неделю в среднем не изменились.

В годовом разрезе на первом месте по росту цен оказалась Астана – 100,8%, то есть средняя стоимость картофеля за год здесь выросла вдвое.

Следом идут Алматы и Атырау – плюс 85,7% и 76,4% соответственно. В Шымкенте картофель подорожал на 37,7%, а в Кокшетау – на 31,5%.

Регион Рост цен на картофель в Казахстане

(на 21 января 2024 года) За неделю За год Казахстан 8,3% 57,8% Астана 17,9% 100,8% Алматы 16,0% 85,7% Шымкент 4,4% 37,7% Актау 4,4% 67,3% Актобе 16,4% 52,6% Атырау 4,1% 76,7% Жезказган 2,7% 66,5% Кокшетау 0,0% 31,5% Караганда 1,8% 47,0% Қонаев 2,2% 55,9% Костанай 6,4% 40,8% Кызылорда 2,0% 49,3% Уральск 23,5% 54,9% Усть-Каменогорск 5,7% 72,3% Павлодар 3,4% 48,5% Петропавловск 7,0% 36,3% Семей 14,2% 76,4% Талдыкорган 9,4% 54,5% Тараз 2,6% 37,9% Туркестан 7,8% 34,6% По данным Бюро национальной статистики

По состоянию на 21 января самый дорогой картофель продавался в Жезказгане – в среднем 308 тенге за килограмм. Следом идет Қонаев – 279 тенге, а замыкает тройку антилидеров Астана – 263 тенге в среднем за килограмм.

В Алматы картофель продавался в среднем по 247 тенге, а в Шымкенте – по 212 тенге.

Самая низкая средняя стоимость зафиксирована в Павлодаре – 150 тенге за килограмм, впрочем, сами жители города ранее сообщали о более высоких ценах на картофель.

Средняя цена картофеля за килограмм в Казахстане

(на 21 января 2025 года) Казахстан ₸216 Астана ₸263 Алматы ₸247 Шымкент ₸212 Актау ₸261 Актобе ₸170 Атырау ₸228 Жезказган ₸308 Кокшетау ₸188 Караганда ₸169 Қонаев ₸279 Костанай ₸183 Кызылорда ₸200 Уральск ₸189 Усть-Каменогорск ₸243 Павлодар ₸150 Петропавловск ₸169 Семей ₸217 Талдыкорган ₸255 Тараз ₸200 Туркестан ₸179 По данным Бюро национальной статистики

Примечательно, что в правительстве уже отреагировали на такой сильный рост цен. Например, ранее в Казахстане ввели запрет на вывоз картофеля из страны сроком на 6 месяцев. Такие ограничения были направлены на недопущение необоснованного роста цен и запрет спекулятивных действий со стороны участников рынка.