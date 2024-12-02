"Финансы стабильны": стоит ли ожидать дефолта в Казахстане, ответил министр

Глава МНЭ на брифинге в кабмине рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать обесценивания тенге на фоне резкого укрепления доллара, передает корреспондент NUR.KZ.

"Никакого дефолта не ожидается ни со стороны правительства, ни со стороны квазигоссектора, ни со стороны банковского сектора. Если это касается финансовых вопросов в целом, вопросов привлечения инвестиций, возврата инвестиций и так далее. Финансы стабильны, финансы в состоянии в целом стабильны, резервы государства есть, поэтому здесь не приходится говорить ни о каком дефолте", - заявил глава МНЭ.

При этом он признал наличие импортозависимости по непродовольственным товарам. В первую очередь - это стройматериалы, есть импортозависимость от оборудования разного рода, техники и так далее.

"Поэтому здесь в этом направлении у нас, как я сказал, работа активно продолжается. Мы активно реализуем проекты в сфере агропромышленного комплекса, в сфере производственной сферы, чтобы снизить именно импортозависимость по основным видам товаров, которым и в первую очередь влияет изменение валютного курса. Поэтому эти колебания всегда происходили и будут происходить валютные колебания. Вопрос в том, чтобы как реагировать и какие меры превентивно принимать, чтобы снизить негативные последствия такого колебания валютных курсов", - резюмировал Байбазаров.

Добавим, глава Министерства национальной экономики Нурлан Байбазаров заявил, что правительство Казахстана примет все меры, чтобы снизить "негативное влияние" из-за падения курса тенге.

Также он назвал три ключевые причины, которые вызвали ослабление тенге. Среди факторов - глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы, снижение мировых цен на нефть и ослабление рубля.

Напомним, по состоянию на 14:57 сегодня, 2 декабря, доллары в казахстанских обменниках продавались уже по 533 тенге в Алматы и 536 тенге в Астане. При этом по состоянию на 13:42, максимальная стоимость американской валюты составляла 530 тенге.

Добавим, в минувшую пятницу Тимур Сулейменов рассказал, как казахстанцы могут заработать на фоне повышения базовой ставки в Казахстане. Он призвал вкладываться в тенге на фоне курса доллара.

Перед этим в Нацбанке сделали заявление по подорожанию американской валюты. Там заявили, в случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка.

Также в пятницу Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в Казахстане. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год - до 5,5-7,5%.

Очередное заявление по ситуации сделали в НБ РК сегодня.