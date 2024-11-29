"Дают лучшую доходность": глава Нацбанка призвал вкладываться в тенге на фоне курса доллара

Тимур Сулейменов сегодня на брифинге в Нацбанке рассказал, как казахстанцы могут заработать на фоне повышения базовой ставки в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов напомнил, что доллар не должен являться инструментом сбережения.

"Тенговые инструменты дают лучшую доходность. Нами сегодня принято решение повысить базовую ставку, наверное, оно по цепочке повысит ставки по депозитам для физлиц. То есть депозитная доходность для простых казахстанцев она тоже вырастет. Поэтому я бы предложил не действовать резко - никаких для этого предпосылок нет", - добавил он.

Казахстанцы, по словам главы Нацбанка, могут заработать, участвуя на "Народном IPO", вкладывая в недвижимость.

"Инструменты, которые у нас в стране, они более понятны и они более подконтрольны, поэтому я предлагаю вкладываться в тенговые инструменты. Бежать за долларом нет необходимости. Тенговые инструменты, даже такие простые, как депозит, дает большую доходность, нежели вклады в доллары. Лучше оставаться внутри собственной экономической системы – это надежнее, спокойнее и понятнее. Доллар – это не наш инструмент. Сегодня он повысился, а завтра под влиянием тех или иных факторов (может снизиться – прим. ред.). Кто знает, что будет", - резюмировал глава Нацбанка.

Накануне доллар "взлетел" в цене на бирже в Казахстане, подорожав сразу на 12,58 тенге. В Астане доллары в обменниках продавали по 517-527 тенге. В Алматы - от 518 до 525 тенге.

А Национальный банк Казахстана сделал заявление по курсу доллара. Там заявили, в случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка.

Сегодня Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в Казахстане. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год - до 5,5-7,5%.

Также глава Нацбанка ответил, начнутся ли панические изменения цен в Казахстане из-за изменения курса доллара, и существует ли риск обвала национальной валюты.