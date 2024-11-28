Нацбанк сделал заявление по курсу доллара в Казахстане

Обменный курс национальной валюты Казахстана преодолел отметку в 520 тенге за доллар США. В Национальном банке РК объяснили ситуацию, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт НБ РК.

Как заявили в Нацбанке, обменный курс тенге на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов преодолел отметку в 500 тенге за доллар США.

Согласно данным, биржевые торги проходят в диапазоне 518-519 тенге за доллар США, а средневзвешенный курс тенге на 28 ноября составляет 512,58 тенге за доллар, ослабев на 2,4% со вчерашнего дня.

Негативное влияние на обменный курс оказывают как внешние, так и внутренние факторы.

"На фоне изменения ряда внешних фундаментальных факторов, таких как глобальное укрепление доллара США, изменение стоимости сырьевых товаров и обострение геополитической ситуации в мире, повсеместно отмечается отрицательная динамика валют развивающихся рынков.

Индекс DXY, который отслеживает курс доллара США по отношению к основным мировым валютам, вырос до 106,2 пунктов (на 28 ноября), укрепившись почти на 2,2% с начала месяца. Индекс валют ЕМ c начала месяца снизился на 3,0% (на 28 ноября)", - гласит релиз.

Отмечается, что сильный доллар – традиционно негативный фактор для сырьевых товаров.

Кроме того, наблюдается рост волатильности цен на нефть, а также пессимистичный сентимент на фоне ожиданий экономистов о том, что потенциальные торговые пошлины и увеличение поставок нефти из США в период президентского срока Трампа приведут к переизбытку предложения.

Ускорилось ослабление российского рубля — валюты одного из ключевых торговых партнёров страны — на фоне введения новых санкций против финансового сектора РФ. В результате курс пары юань/рубль на бирже достиг 15,1 рубля за юань, ослабнув на 11,2% с начала ноября. Обменный курс доллара на международном валютном рынке Forex превысил 114,5 рубля за доллар, при этом рубль ослаб на 18% с начала месяца.

В то же время на внутреннем валютном рынке наблюдалось повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня. Так, среднедневной объем торгов в ноябре этого года составил 238 млн долларов США, что почти в 1,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года (193 млн долларов США) и значительно выше среднедневного объема торгов в августе-сентябре.

Совокупность указанных факторов оказывает давление на курс тенге, в отдельные периоды в ходе торгов наблюдается низкая ликвидность, создавая условия для спекулятивного давления и нарушая баланс на валютном рынке.

В Нацбанке сообщили, что в целях недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты проводятся валютные интервенции.

НБ осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке. Отмечается, что в условиях режима свободного курсообразования Нацбанк не таргетирует какой-либо уровень обменного курса и не препятствует его тренду, его формирование и дальше будет осуществляться в соответствии с фундаментальными факторами.

В случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка.

Отметим, валютная интервенция — это действие центрального банка страны на валютном рынке, направленное на поддержание или ослабление национальной валюты. В ходе этого процесса единовременно или в ограниченный период времени производится покупка или продажа большого объема валюты.

Напомним, вчера курс доллара подобрался к историческому рекорду в Казахстане, составив 499,51 тенге, повысившись на 0,93 тенге с момента последних торгов.

По данным на 14:00, в Астане доллары в обменниках продают по 517-527 тенге. В Алматы - от 518 до 525 тенге.

Накануне в мажилисе возмутились словами замглавы Нацбанка о том, что "курс доллара – это просто цифра". Депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев заявил, что это высказывание "игнорирует будущие финансовые последствия для граждан".