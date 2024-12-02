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До 900 млн долларов для обеспечения трансфертов в бюджет намерен продать Нацбанк

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Девушка считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Национальный банк Казахстана сегодня сделал заявление касательно валютного рынка на фоне ситуации с курсом тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на НБК.

По итогам ноября курс тенге ослаб на 5%, до 512,52 тенге за доллар США.

Как сообщили в НБК, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 278 до 262 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,5 млрд долларов США.

"Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за ноябрь составили 1 260 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 23% от общего объема торгов и не более 60 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты", - говорится в сообщении.

По предварительным прогнозным заявкам правительства, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в декабре 2024 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 800 до 900 млн долларов США, отметили в Нацбанке.

В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет порядка 40%, Национальный Банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов в ноябре. Покупка валюты в декабре также не запланирована.

"Для повышения сбалансированности валютного рынка 19 ноября 2024 года в соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан была возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня", - сообщает НБК.

Также в главном банке страны сообщили, что в рамках реализации решения правительства о покупке акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд Национальный банк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального Банка.

Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный Банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема.

В ноябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального Банка в рамках указанной операции составил 133,8 млн долларов США. Таким образом, в ноябре продажа валюты в рамках зеркалирования сделки по покупке акций АО "Казатомпром" была завершена.

На внутреннем валютном рынке наблюдалось повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня.

На фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в период с 15 по 28 ноября Национальный Банк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил 1 047 млн долларов США.

В рамках принципа транспарентности Национальный Банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

Отметим, в минувшую пятницу Тимур Сулейменов рассказал, как казахстанцы могут заработать на фоне повышения базовой ставки в Казахстане. Он призвал вкладываться в тенге на фоне курса доллара.

Напомним, что на прошлой неделе доллар "взлетел" в цене на бирже в Казахстане, подорожав сразу на 12,58 тенге. В Астане доллары в обменниках продавали по 517-527 тенге. В Алматы - от 518 до 525 тенге.

Позже Национальный банк Казахстана сделал заявление по курсу доллара. Там заявили, в случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка.

В пятницу Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в Казахстане. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год - до 5,5-7,5%.

Также глава Нацбанка ответил, начнутся ли панические изменения цен в Казахстане из-за изменения курса доллара, и существует ли риск обвала национальной валюты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2194998-do-900-mln-dollarov-dlya-obespecheniya-transfertov-v-byudzhet-nameren-prodat-nacbank/

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