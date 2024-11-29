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Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в Казахстане

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Равновесие цен и продуктов
Ложка с монетами. Иллюстративное фото: pixabay.com

Национальный банк Казахстана уточнил прогнозы по инфляции и росту экономики на предстоящие годы - ранее НБК повысил базовую ставку, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Нацбанка.

Прогноз инфляции на 2024 год уточнен до 8-9%. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год - до 5,5-7,5%. При этом устойчивая часть инфляции сложится вблизи 5% уже в 2026 году.

"Ожидается, что общая инфляция сформируется вблизи цели в 2027 году. Более высокие оценки по инфляции на предстоящие годы связаны с расширением фискального стимулирования, продолжением реформ ЖКУ, ослаблением обменного курса и усилением внешнего инфляционного давления", - отметили в НБК.

Подчеркивается, что риски прогноза инфляции связаны с ростом давления со стороны внутреннего спроса, ускорением внешней инфляции и повышенными инфляционными ожиданиями. Кроме того, сохраняется неопределенность касательно инструментов стабилизации государственных финансов.

Дальнейшая либерализация регулируемых цен и тарифов, ее темпы и сроки также являются значимым риском прогноза.

Прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год уточнен на уровне 4-4,5%. Прогнозы на 2025 и 2026 годы пересмотрены до 4,5-5,5% и 4,6-5,6% соответственно. Более низкие прогнозы связаны со снижением сценарных цен на нефть и умеренным внешним спросом, пояснили в ведомстве.

"По оценкам Национального банка, в течение прогнозного периода экономика будет расти в условиях расширения спроса, опережающего возможности внутреннего предложения. Это будет оказывать устойчивое проинфляционное давление", - говорится в сообщении.

Помимо этого в базовом сценарии цена на нефть марки Brent пересмотрена в сторону понижения до 70 долларов США за баррель в среднем до конца прогнозного периода.

"Сценарные условия сформированы с учетом фактической динамики цен, снижения спроса со стороны Китая, замедления мировой экономики и роста добычи в Северной и Южной Америке", - отметили в НБК.

Напомним, сегодня Национальный банк Казахстана принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых. Повышение базовой ставки произошло на 1%.

Ранее, в октябре, Нацбанк в третий раз подряд сохранил базовую ставку на уровне 14,25 % годовых. А до этого снизил с 14,5%.

Стоит отметить, что накануне на фоне резкого подорожания доллара Нацбанк сделал заявление - в ведомстве сообщили, что в целях недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты проводятся валютные интервенции.

По информации Бюро Нацстатистики, инфляция - это показатель, характеризующий изменение во времени среднего уровня цен на фиксированный перечень товаров и услуг, приобретаемых населением для личного потребления.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, отражает изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2194164-nacbank-uhudshil-prognoz-po-inflyacii-v-kazahstane/

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