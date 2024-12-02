Новый антирекорд: доллар подорожал до 536 тенге в обменниках Казахстана

Чуть более часа назад доллар достигал 530 тенге в казахстанских обменниках. На данный момент американская валюта продолжает расти, передает NUR.KZ со ссылкой на Kurs.kz.

По состоянию на 14:57, доллары в казахстанских обменниках можно приобрести по следующим ценам:

в Алматы: покупка - 510,9-526,5 тенге, продажа - 527,5 -533 тенге;

тенге; в Астане: покупка - 521-526 тенге, продажа - 531-536 тенге.

Отметим, что, по состоянию на 13:42, максимальная стоимость американской валюты составляла 530 тенге.

На странице обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка - 523,1-527, продажа - 529,1-534;

в Астане: покупка - 524-527 тенге, продажа - 532,5-534.

Напомним, в минувшую пятницу Тимур Сулейменов рассказал, как казахстанцы могут заработать на фоне повышения базовой ставки в Казахстане. Он призвал вкладываться в тенге на фоне курса доллара.

Перед этим в Нацбанке сделали заявление по подорожанию американской валюты. Там заявили, в случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка.

Также в пятницу Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в Казахстане. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год - до 5,5-7,5%.

Очередное заявление по ситуации сделали в НБ РК сегодня.