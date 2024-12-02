Падение курса тенге: три причины назвали в Миннацэкономики

На брифинге сегодня в правительстве глава Министерства национальной экономики Нурлан Байбазаров назвал три ключевые причины, которые вызвали ослабление тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"На прошлой неделе курс доллара США превысил 500 тенге. В связи с этим, понимая обеспокоенность наших граждан и бизнеса, правительство и Национальный банк принимает согласованные меры по обеспечению стабильности на валютном рынке.

Важно подчеркнуть, что корректировка курса национальной валюты - это явление, вызванное исключительно воздействием фундаментальных внешних факторов. Среди них можно выделить три основных. Первый фактор - это глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы. Второй фактор связан с некоторым снижением мировых цен на нефть. И последний немаловажный фактор - ослабление рубля. Учитывая, что Россия является нашим крупным торговым партнером, скачки рубля могут оказывать влияние и на курс", - заявил Байбазаров.

Ранее сообщалось, как резкое ослабление национальной валюты РК к доллару США вызвало панику на валютном рынке. В итоге курс доллара вырос до 527 тенге в обменниках. И он мог оказаться еще выше.

Недавно глава Министерства национальной экономики рассказал, что будет с курсом доллара до конца года. Также он комментировал ситуацию с подорожанием "американца" и ответил на вопрос, не повлияет ли это на цены.

Между тем, согласно итогам дневных торгов, прошедших сегодня, 2 декабря, средневзвешенный курс доллара составил более 524 тенге, рекордно повысившись.