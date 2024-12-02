"Правительство не допустит ухудшения положения граждан": МНЭ сделало заявление из-за падения тенге

На брифинге в правительстве глава Миннацэкономики заявил, что правительство Казахстана примет все меры, чтобы снизить "негативное влияние" из-за падения курса тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Главной задачей правительства является недопущение ухудшения социального положения и благосостояния наших граждан, и снижение негативного влияния на предпринимателей. Будут приняты все необходимые меры для стабилизации и минимизации возможных негативных последствий для экономики и населения. У правительства достаточно ресурсов и инструментов для этого", - заявил глава МНЭ Нурлан Байбазаров.

Он заявил и о мерах по обеспечению стабильности потребительских цен.

"Мы осознаем важность сохранения, стабильности цен на потребительские товары и совместно с Национальным банком и местными исполнительными органами продолжим реализацию комплекса мер по сдерживанию инфляции, в том числе за счет насыщения внутреннего рынка товарами. (…)

Правительство мониторит ситуацию и будет принимать меры, направленные на сдерживание цен в экономике по позициям, имеющим социальное значение. Для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары будут задействованы продовольственные запасы нового урожая, сформированные к зимнему и весеннему сезону", - добавил глава Миннацэкономики.

Напомним, сегодня доллар достигал 530 тенге в казахстанских обменниках, американская валюта продолжает расти.

Сегодня на брифинге Нурлан Байбазаров назвал три ключевые причины, которые вызвали ослабление тенге.

В октябре этого года Нурлан Байбазаров также комментировал ситуацию с подорожанием доллара и отвечал на вопрос, не повлияет ли удорожание доллара это на цены.

Ранее Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в Казахстане. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год - до 5,5-7,5%.