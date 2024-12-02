Доллар подорожал до 530 тенге в казахстанских обменниках

Американская валюта достигла стоимости в 530 тенге в обменниках Казахстана. Перед этим, 29 ноября, курс доллара составил 512,52 тенге, немного снизившись за сутки, передает NUR.KZ.
Согласно информации на сайте Kurs.kz, по состоянию на 13:42, доллары в казахстанских обменниках можно приобрести по следующим ценам:
- в Алматы: покупка - 510,9-525,5 тенге, продажа - 525,5-533 тенге;
- в Астане: покупка - 520 тенге, продажа - 530 тенге.
По данным на странице обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:
- в Алматы: покупка - 519-524,5 тенге, продажа - 528,5-529,5 тенге;
- в Астане: покупка - 519-523, продажа - 528,5-529 тенге.
Между тем, как сообщалось на официальном сайте KASE, по состоянию на 17:00 29 ноября, курс доллара составлял 512,52 тенге, за сутки понизившись на 0,53 тенге.
Напомним, в минувшую пятницу Тимур Сулейменов рассказал, как казахстанцы могут заработать на фоне повышения базовой ставки в Казахстане. Он призвал вкладываться в тенге на фоне курса доллара.
Перед этим в Нацбанке сделали заявление по подорожанию американской валюты. Там заявили, в случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка.
Такде в пятницу Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в Казахстане. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год - до 5,5-7,5%.
Очередное заявление по ситуации сделали в НБ РК сегодня.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2195055-dollar-podorozhal-do-530-tenge-v-kazahstanskih-obmennikah/