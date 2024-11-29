Как повышение ставки Нацбанка может отразиться на казахстанцах

Национальный банк РК повысил базовую ставку до 15,25%. Это может повысить доходность депозитов и укрепить тенге, но также сделает кредиты более дорогими. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Национальный банк РК повысил базовую ставку до 15,25% из-за ускорения инфляции и ослабления тенге.

Повышение ставки может привести к увеличению доходности депозитов и удорожанию кредитов для казахстанцев.

Рост базовой ставки может поддержать курс тенге, повысив его привлекательность для накопления средств.

Базовая ставка Национального банка РК является инструментом управления денежно-кредитной политикой.

Ранее она была равна 14,25%, но сегодня Нацбанк повысил ставку до уровня в 15,25%.

Причинами для такого решения стали пересмотр прогнозов и оценки рисков инфляции, которая ускорилась до 8,5% при существенном удорожании регулируемых услуг на фоне ослабления тенге к доллару США.

При этом повышение ставки повлияет на некоторые финансовые инструменты.

Депозиты будут прибыльнее

Рост базовой ставки обычно влияет на доходность депозитов: банки второго уровня (БВУ) могут увеличить вознаграждение по вкладам, что означает большую выгоду для вкладчиков.

При этом следует помнить, что долгосрочные вклады обычно имеют более низкий процент.

А население в условиях роста ставки начнет копить больше денег, так как растет привлекательность вкладов, которые являются одними из наименее рискованных инструментов защиты от инфляции.

Деньги. Иллюстративное фото: 12963734/Getty Images

Кредиты подорожают

Рост базовой ставки влияет на стоимость кредитования – банки определяют процент вознаграждения на основе множества факторов, ключевым из которых является базовая ставка.

Однако следует помнить, что также на итоговое значение годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) может оказывать кредитная история заемщика.

А на фоне ужесточения сферы кредитования банки все чаще отклоняют кредитные заявки.

Курс национальной валюты

Рост базовой ставки позволяет поддержать курс тенге, который за последние дни столкнулся с резким обвалом до 527 тенге в обменных пунктах.

Это связано с тем, что на фоне дорогих кредитов казахстанцы могут чаще отказываться от оформления займов и рассрочек в пользу накопления денежных средств на тенговых депозитах.

Соответственно, привлекательность тенге растет, укрепляя его курс.

Однако следует помнить, что на стоимость доллара США в Казахстане влияет множество факторов, которые могут привести как к его росту, так и снижению.

Ранее аналитики рассказали, вернется ли доллар к отметке ниже 500 тенге.