Почему банки "не любят", когда казахстанцы досрочно погашают свои кредиты и рассрочки

Полное досрочное погашение кредита обычно выгодно для заемщика, так как снижается переплата. Однако банкам это не выгодно, и они могут не одобрить новый заем казахстанцам. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Досрочное погашение кредита может привести к отказу банка в выдаче новых займов в Казахстане, несмотря на выгоду для заемщика в виде снижения переплаты.

Банки рассматривают досрочное погашение как потенциальный риск, так как это снижает их доход от процентов и может указывать на нестабильность финансовых планов заемщика.

Кредиторы предпочитают заемщиков, следующих стандартному графику выплат, и могут ухудшить кредитный рейтинг клиентов, часто практикующих досрочное погашение.

Кредит является финансовым инструментом, в рамках которого заемщик берет у кредитора деньги (или товар) с обязательством постепенно выплатить его стоимость с процентами. Рассрочка также является потребительским займом.

А чтобы не переплачивать лишние проценты, заемщик может досрочно погасить весь долг.

Но это может приводить к отказу банка в выдаче нового кредита или рассрочки, что иногда кажется нелогичным. Но на это есть ряд причин, связанных с политикой банков и кредитных организаций.

Почему досрочное погашение не нравится банкам

Банки второго уровня и прочие кредитные организации оценивают платежеспособность заемщика. Поэтому для них важно убедиться в том, что он может стабильно оплачивать обязательства.

А досрочное погашение приводит к определенным последствиям для кредиторов:

снижение дохода банка от процента по кредиту – при досрочном погашении заемщик быстрее возвращает деньги, что уменьшает процентные выплаты банку. Для БВУ это означает упущенную прибыль, особенно если практика досрочного погашения становится постоянной для клиента;

– при досрочном погашении заемщик быстрее возвращает деньги, что уменьшает процентные выплаты банку. Для БВУ это означает упущенную прибыль, особенно если практика досрочного погашения становится постоянной для клиента; рискованность заемщика – хотя досрочные погашения показывают платежеспособность клиента, банки иногда рассматривают их как признак нестабильности финансовых планов, особенно если заемщик часто закрывает кредиты раньше срока.

Процентная ставка. Иллюстративное фото: itsskin/Getty Images

То есть досрочные погашения рассрочек и кредитов (когда доход банка зависит от срока займа) влияют на восприятие банком профиля клиента. Это не влияет напрямую на кредитную историю, которая строится на основании регулярных платежей по графику, но частые кредиты с полным досрочным погашением могут восприниматься банком как признак нестабильности.

Иногда это даже может привести к изменению условий кредитования такого клиента (одобряется меньшая сумма или повышается ставка) или вовсе к отказу в выдаче займа.

Поэтому кредиторы часто предпочитают более стабильных заемщиков, которые следуют стандартному графику выплат – то есть приносят больше дохода. А иногда в договоре даже может встречаться штраф за досрочное погашение займа в определенный период времени, например, в первые полгода или год.

Другими словами, досрочное погашение займа обычно является выгодным для самих казахстанцев, так как снижается переплата. Поэтому этим можно воспользоваться для сохранения своих денег.

Однако кредиторы могут воспринимать частое оформление займов с их полным досрочным погашением как негативный фактор.

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