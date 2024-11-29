Как Нацбанк пытался "удержать" курс тенге в Казахстане, рассказали аналитики

Резкое ослабление национальной валюты РК к доллару США вызвало панику на валютном рынке. В итоге курс доллара вырос до 527 тенге в обменниках. И он мог оказаться еще выше. Об этом читайте на NUR.KZ.

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28 ноября казахстанцы столкнулись с резким подорожанием доллара до 527 тенге в обменных пунктах и до 519 тенге на валютной бирже. Это вызвало панику, а некоторые лица могли на фоне ажиотажа принять ошибочные решения.

При этом в Национальном банке РК сообщили, что проводят валютные интервенции для стабилизации ситуации.

Как отмечают аналитики Telegram-канала Tengenomika, без этих мер курс доллара мог вырасти еще сильнее.

Как "удерживают" тенге от падения

Валютные интервенции – это действие центрального банка страны на валютном рынке, направленное на поддержание или ослабление национальной валюты.

То есть, если тенге слишком резко и сильно "падает" к доллару США, то Нацбанк может начать продавать доллары из своих запасов, чтобы на рынке увеличилось предложение и биржевая цена USD снизилась.

А если тенге слишком сильно крепнет – дорогой тенге может быть невыгодным для бюджета – Нацбанк начинает выкупать доллары США на валютном рынке, тем самым снижая его предложение и увеличивая стоимость (то есть тенге слабеет).

"Откровенно говоря, интервенции пока выглядят не такими эффективными, поскольку курс продолжает слабеть и не показывает признаков серьезного разворота. Хотя, мы твердо убеждены, что без этих интервенций курс тенге к доллару США мог бы улететь ту зе мун (To the moon или "К луне" – прим. ред.)", – отмечали аналитики.

Однако к концу дня в результате объявления Национального банка РК и активных валютных интервенций курс доллара все же снизился на биржевых торгах и остановился на отметке в 513 тенге, согласно официальному курсу НБРК.

Другими словами, без подобных вмешательств центрального банка страны паника могла привести к еще большему падению тенге и подорожанию доллара в обменных пунктах.

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