Почему банки снижают проценты по долгосрочным депозитам в Казахстане

У сберегательных депозитов в Казахстане самые высокие ставки вознаграждения. Но банки их снижают, если вклад открывается на долгий срок. Так они защищают свои интересы. Подробности читайте на NUR.KZ.

Депозит — это удобный способ накопить нужную сумму. Сейчас казахстанцы могут открыть несколько видов депозитов: несрочные, срочные и сберегательные. У каждого из них свои особенности.

Несрочные являются самыми популярными у населения. Они предлагают гибкие условия: владелец в любой момент может пополнить вклад или снять с него деньги. Однако за эти возможности приходится платить относительно невысокой ставкой.

В противоположность несрочным, можно открыть сберегательные вклады. У них самые жесткие условия, а их владельцам недоступны все те функции, которые есть у несрочных депозитов.

Однако у таких вкладов есть бесспорный плюс – высокая ставка вознаграждения, которую не могут предложить другие типы депозитов.

Срочные депозиты являются компромиссным вариантом. Их условия жестче, чем у несрочных, но мягче, чем у сберегательных вкладов. При этом ставки вознаграждения также предлагают "золотую середину".

Однако, как отмечают в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), у сберегательных и срочных вкладов есть свои нюансы.

Чтобы такие депозиты принесли максимальный доход, важно подходить с умом к оформлению. Их доходность зависит от двух факторов: наличия возможности пополнения и срока его действия.

Так, чем короче срок размещения, тем ставка выше, а с увеличением срока она лишь уменьшается. То есть банки намеренно снижают размер вознаграждения по длительным вкладам.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как объяснили в КФГД, банки не предлагают привлекательные ставки на долгие сроки по срочным и сберегательным депозитам с целью минимизации процентных рисков, которые могут возникнуть в будущем, с учетом возможного снижения базовой ставки Национального Банка.

Другими словами, они таким образом защищают себя от убытков.

Дело в том, что пока депозит действует, банк не имеет права ухудшать его условия. Например, если ставка вознаграждения составляла 17%, то она должна сохраниться даже в том случае, если по новым вкладам она уже опустилась до 13%. Учитывая тот факт, что не всегда удается предугадать экономическую ситуацию более чем на год вперед, становится понятно, что банки таким образом просто пытаются избежать рисков.

Поэтому самыми выгодными депозитами для казахстанцев являются краткосрочные сберегательные вклады, которые можно открыть на 3-6 месяцев. Высокая ставка делает их привлекательными для вкладчиков, а небольшой срок помогает банкам избежать процентных рисков.