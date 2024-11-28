Почему казахстанцам все чаще отказывают в выдаче кредитов, рассказали аналитики

Изменение правил в сфере кредитования влияет на риски для банков и прочих финансовых организаций. И теперь они стали жестче оценивать заемщиков, отказывая в выдаче займа. Об этом читайте на NUR.KZ.
- В Казахстане изменились правила кредитования, что привело к ужесточению требований к заемщикам и снижению одобрения займов. По данным аналитиков Telegram-канала the HODL, доля неодобренных заявок по беззалоговым потребительским кредитам превысила 70%.
- Новый закон ввел ряд ограничений, включая учет коэффициента долга к доходу заемщика, ограничение сумм займов, снижение лимитов по вознаграждению и установление предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ).
- Банки и микрофинансовые организации (МФО) вынуждены более тщательно оценивать заемщиков из-за снижения вознаграждения и увеличения рисков невозврата займов, что требует от казахстанцев более ответственного подхода к подготовке для получения кредита.
В июне 2024 года был принят закон, который вносит изменения в вопросы минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков.
Это привело к тому, что теперь получить беззалоговые потребительские займы стало сложнее.
Так, согласно сообщению аналитиков Telegram-канала the HODL, в третьем квартале текущего года по беззалоговым потребительским кредитам доля неодобренных заявок составила более 70%, по автокредитам – более 80%, а по потребкредитам под залог – более 68%.
В то же время в Казахстане резко увеличилось число выданных автокредитов и ипотечных займов.
То есть сложности с оформлением возникают именно по беззалоговым потребзаймам, к которым относятся и рассрочки. Поэтому казахстанцам важно изучить эти нововведения, так как они становятся ключевыми факторами получения кредита.
Что поменялось в законе
Согласно принятому закону, в сфере кредитования были внесены изменения, которые ужесточают требования к заемщикам. Например, в одобрении заявки могут отказать, если казахстанцы имеют просрочки свыше 90 дней по другим займам, а по таким долгам запрещено начислять проценты.
Также будут учитывать коэффициент долга к доходу заемщика – то есть ограничивается сумма его совокупной задолженности по всем кредитам в зависимости от его дохода.
При этом данный коэффициент используется вместе с коэффициентом долговой нагрузки, который ограничивает сумму ежемесячных платежей казахстанцев по займам на уровне 50% от их дохода.
Как сообщают аналитики, вместе с тем изменились и прочие условия, которые влияют на решения банков и МФО:
- мораторий на передачу проблемных кредитов коллекторским агентствам (до 1 мая 2026 года) – то есть в случае отказа платить по займу организации придется самостоятельно решать ситуацию;
- от заемщика нужно согласие супруга/супруги – в случае кредитов на сумму свыше 1 000 МРП (3 692 000 тенге на 2024 год);
- суммы займов ограничили – законодательно введено понятие потребительского кредита, а также установлена его максимальная сумма в размере 2 200 МРП (8 122 400 тенге) для банков и 1 100 МРП (4 061 200 тенге) для МФО;
- снизили лимиты по вознаграждению – предельные размеры ГЭСВ по беззалоговым потребительским займам банков и микрокредитам МФО снижены с 56% до 46%, а по залоговым займам банков они опустились с 40% до 35% (для ипотеки лимит остался на уровне 25%);
- микрокредиты – по таким займам на срок до 45 дней и на сумму до 45 МРП (166 140 тенге) установлен предельный размер ГЭСВ на уровне менее 0,3% в день, но не более 179%;
- ограничения для ИП – установлены суммы по максимальным займам от 2 710 МРП до 27 000 МРП (от 10 млн до 99,6 млн тенге) в зависимости от типа кредитора, срока деятельности ИП и суммы оборотов от предпринимательской деятельности.
"Что это значит? Все очень просто: теперь банки, МФО и другие кредитные организации будут с большой осторожностью выдавать любые кредиты. А это приведет к тому, что уровень одобрения займов существенно снизится", – сообщается в источнике.
Другими словами, МФО и банки теперь вынуждены ужесточать требования к заемщикам, так как они получают меньше вознаграждения и больше рисков в случае невозврата займов. Поэтому, как отмечают аналитики, казахстанцам теперь нужно ответственнее подходить к своей подготовке для получения необходимого кредита и избежания отказа в заявке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2192997-pochemu-kazahstancam-vse-chashche-otkazyvayut-v-vydache-kreditov-rasskazali-analitiki/