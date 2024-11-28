Почему казахстанцам все чаще отказывают в выдаче кредитов, рассказали аналитики

Изменение правил в сфере кредитования влияет на риски для банков и прочих финансовых организаций. И теперь они стали жестче оценивать заемщиков, отказывая в выдаче займа. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане изменились правила кредитования, что привело к ужесточению требований к заемщикам и снижению одобрения займов. По данным аналитиков Telegram-канала the HODL, доля неодобренных заявок по беззалоговым потребительским кредитам превысила 70%.

Новый закон ввел ряд ограничений, включая учет коэффициента долга к доходу заемщика, ограничение сумм займов, снижение лимитов по вознаграждению и установление предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ).

Банки и микрофинансовые организации (МФО) вынуждены более тщательно оценивать заемщиков из-за снижения вознаграждения и увеличения рисков невозврата займов, что требует от казахстанцев более ответственного подхода к подготовке для получения кредита.

В июне 2024 года был принят закон, который вносит изменения в вопросы минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков.

Это привело к тому, что теперь получить беззалоговые потребительские займы стало сложнее.

Так, согласно сообщению аналитиков Telegram-канала the HODL, в третьем квартале текущего года по беззалоговым потребительским кредитам доля неодобренных заявок составила более 70%, по автокредитам – более 80%, а по потребкредитам под залог – более 68%.

В то же время в Казахстане резко увеличилось число выданных автокредитов и ипотечных займов.

То есть сложности с оформлением возникают именно по беззалоговым потребзаймам, к которым относятся и рассрочки. Поэтому казахстанцам важно изучить эти нововведения, так как они становятся ключевыми факторами получения кредита.

Что поменялось в законе

Согласно принятому закону, в сфере кредитования были внесены изменения, которые ужесточают требования к заемщикам. Например, в одобрении заявки могут отказать, если казахстанцы имеют просрочки свыше 90 дней по другим займам, а по таким долгам запрещено начислять проценты.

Также будут учитывать коэффициент долга к доходу заемщика – то есть ограничивается сумма его совокупной задолженности по всем кредитам в зависимости от его дохода.

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: Thanasis/Getty Images

При этом данный коэффициент используется вместе с коэффициентом долговой нагрузки, который ограничивает сумму ежемесячных платежей казахстанцев по займам на уровне 50% от их дохода.

Как сообщают аналитики, вместе с тем изменились и прочие условия, которые влияют на решения банков и МФО:

мораторий на передачу проблемных кредитов коллекторским агентствам (до 1 мая 2026 года) – то есть в случае отказа платить по займу организации придется самостоятельно решать ситуацию;

(до 1 мая 2026 года) – то есть в случае отказа платить по займу организации придется самостоятельно решать ситуацию; от заемщика нужно согласие супруга/супруги – в случае кредитов на сумму свыше 1 000 МРП ( 3 692 000 тенге на 2024 год);

– в случае кредитов на сумму свыше 1 000 МРП ( на 2024 год); суммы займов ограничили – законодательно введено понятие потребительского кредита, а также установлена его максимальная сумма в размере 2 200 МРП ( 8 122 400 тенге ) для банков и 1 100 МРП ( 4 061 200 тенге ) для МФО;

– законодательно введено понятие потребительского кредита, а также установлена его максимальная сумма в размере 2 200 МРП ( ) для банков и 1 100 МРП ( ) для МФО; снизили лимиты по вознаграждению – предельные размеры ГЭСВ по беззалоговым потребительским займам банков и микрокредитам МФО снижены с 56% до 46%, а по залоговым займам банков они опустились с 40% до 35% (для ипотеки лимит остался на уровне 25%);

– предельные размеры ГЭСВ по беззалоговым потребительским займам банков и микрокредитам МФО снижены с 56% до 46%, а по залоговым займам банков они опустились с 40% до 35% (для ипотеки лимит остался на уровне 25%); микрокредиты – по таким займам на срок до 45 дней и на сумму до 45 МРП ( 166 140 тенге ) установлен предельный размер ГЭСВ на уровне менее 0,3% в день, но не более 179%;

– по таким займам на срок до 45 дней и на сумму до 45 МРП ( ) установлен предельный размер ГЭСВ на уровне менее 0,3% в день, но не более 179%; ограничения для ИП – установлены суммы по максимальным займам от 2 710 МРП до 27 000 МРП (от 10 млн до 99,6 млн тенге) в зависимости от типа кредитора, срока деятельности ИП и суммы оборотов от предпринимательской деятельности.

"Что это значит? Все очень просто: теперь банки, МФО и другие кредитные организации будут с большой осторожностью выдавать любые кредиты. А это приведет к тому, что уровень одобрения займов существенно снизится", – сообщается в источнике.

Другими словами, МФО и банки теперь вынуждены ужесточать требования к заемщикам, так как они получают меньше вознаграждения и больше рисков в случае невозврата займов. Поэтому, как отмечают аналитики, казахстанцам теперь нужно ответственнее подходить к своей подготовке для получения необходимого кредита и избежания отказа в заявке.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Ранее замглавы АРРФР ответил, рассматривают ли в Казахстане полный запрет онлайн-кредитов, как это периодически предлагают депутаты.

Также мы рассказывали, почему казахстанцы покупают и сдают в ломбарды новые смартфоны в нераскрытой упаковке.