Почему доллар продолжает расти в Казахстане, и что может повлиять на курс до конца года

В кулуарах мажилиса глава Нацбанка Тимур Сулейменов ответил, почему курс доллара продолжает расти в Казахстане, и что может повлиять на его изменение до конца года, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наша экономика достаточно сильно зависит от нефти, а на нефтяном рынке у нас достаточно большая нестабильность. В течение последней недели нефть спустилась со значений 80 долларов до значения 71,5 на сегодняшнее утро. Поэтому это не может повлиять на курс нашей национальной валюты. Это первое.

Второе, мы продолжаем видеть повышенный спрос со стороны казахстанских юридических лиц. Это связано с реализацией инвестпроектов, которые зачастую финансируются за счет бюджетных средств либо средств в квазигосударственных организациях. У нас достаточно интересный бюджетный процесс в начале года: средства планируются, затем производятся тендерные аукционные процедуры, и осваиваться они начинают к концу года. Так как многие инвестиционные, инфраструктурные проекты, к сожалению, до сих пор сильно зависят от импорта, вот этот квартал мы видим, что во время четвертого квартала спрос на валюту повышенный", - заявил сегодня Тимур Сулейменов.

Глава Нацбанка добавил, что это подтверждается конкретными суммами торгов на валютной бирже - объем торгов вырос на 30-40%. У Тимура Сулейменова спросили, не грозит ли это обвалом тенге.

"Конечно, это не грозит, то есть мы видим двустороннюю волатильность тенге как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления. Для этого есть макроэкономические факторы как внешнего характера, так и внутреннего характера. К этому надо быть готовым", - ответил он.

Также у него спросили, какого курса доллара можно ждать до конца года, поскольку казахстанцы уже проходили "психологическую отметку" в 500 тенге за 1 доллар.

"Психологическую отметку, на мой взгляд, мы не проходили. Мы ориентируемся на данные казахстанской фондовой биржи. Исходя из этого, устанавливается и официальный курс. Если обменники торгуют за 500, это, наверное, вопрос к ним.

Я думаю, если не будет крупных потрясений... А на самом деле крупные потрясения могут быть, во-первых, это выборы в США, которые могут повлиять либо в одну сторону, либо в другую. Потому что у кандидатов в президенты есть сильная экономическая программа, в том числе в отношении нефти. Второе, надо будет ждать решения ОПЕК+, если страны ОПЕК+ согласятся сократить добычу нефти, для Казахстана, нефтедобывающей страны, это повлияет положительно.

Поэтому, если эти факторы не будут носить какого-то критического характера, конечно, мы останемся на тех уровнях, которые у нас есть. То есть не будет какого-то обвала, как вы спрашивали. Но волатильность - она всегда есть, потому что доллар для нас - это такой же рыночный товар", - добавил Сулейменов.

Напомним, что, по итогам дневных торгов, прошедших 29 октября на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара повысился на 3,39 тенге. Американская валюта подорожала в обменниках до 491 тенге.

За день до этого доллар подорожал почти до 3 тенге.

Ранее глава Нацбанка объяснял, что происходит c курсом нацвалюты США в Казахстане, и почему было повышение почти до 500 тенге.

Также на вопросы по поводу курса тогда же отвечал вице-министр национальной экономики Арман Касенов. Он заверил: колебания случаются в пределах нормы. По его словам, оснований для девальвации и поводов для волнения у граждан нет - несмотря ни на что, нацвалюта держится уверенно.