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Вернется ли доллар к отметке ниже 500 тенге, рассказали аналитики

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Банкноты и монеты лежат на столе
Доллары и тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обвал тенге к доллару США на валютной бирже связан с экономическими отношениями между РК и РФ, а также санкционными мерами. Может ли курс доллара развернуться, читайте в материале NUR.KZ.

По итогам торгов 28 ноября курс доллара США в Казахстане составил 513 тенге, хотя в обменных пунктах он повышался до 527 тенге.

Аналитики Telegram-канала Tengenomika сообщают, что в течение последних двух торговых дней отмечалась "паническая" атака на тенге. Так, за два дня по валютной паре USD-KZT прошли рекордные объемы торгов в размере 1,2 млрд долларов (из них 713,3 млн долларов – за 28 ноября).

"Источником всех "приключений" тенге за эти дни видится фактор российского рубля, который "улетел в космос" на фоне введения санкций против Газмпромбанка – ключевого оператора по проведению транзакций за нефтегазовый сектор РФ", – сообщают аналитики.

То есть из-за резкого ослабления рубля к доллару США последовало и ослабление тенге. Аналитики связывают это с долгосрочным паритетом между национальными валютами Казахстана и России, который стремится к отметке в 5 тенге за рубль.

Что будет с курсом

На фоне подобных потрясений казахстанцев интересует то, как дальше будет вести себя тенге и сможет ли курс доллара вернуться к отметке ниже 500 тенге.

"К сожалению, с учетом текущей структуры внешней торговли Казахстана, где Россия является одним из ключевых торговых партнеров, особенно по части импорта, (эта связь – прим. ред.) сохраняет экономику Казахстана и нашу нацвалюту в определенной зависимости.

По сути, это не новость и это мы наблюдали исторически не первый раз. Данный эффект усилился еще больше с создания единого таможенного союза и ЕАЭС, а также по мере роста взаимного товарооборота", – сообщают аналитики.

Другими словами, на дальнейшую динамику курса USD-KZT может повлиять стоимость российского рубля к доллару США. Поэтому предсказать, какой будет цена доллара, очень сложно.

Также в ближайшее время влияние на тенге могут оказать меры, принимаемые Нацбанком для поддержки его курса, и решение по базовой ставке, которая была повышена с 14,25% до 15,25%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2194073-vernetsya-li-dollar-k-otmetke-nizhe-500-tenge-rasskazali-analitiki/

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