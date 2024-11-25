"Либо закрыть бизнес, либо серые схемы": почему зарплаты платят "в конвертах" в Казахстане, рассказал эксперт

"Непрозрачные" зарплаты могут применяться в различных сферах и с согласия работников. Однако реальная причина таких схем оказалась связанной со сложной налоговой политикой. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Эксперт Максим Барышев объясняет, что практика выплаты зарплат "в конвертах" в Казахстане связана с высокой налоговой нагрузкой на бизнес, особенно на фонд оплаты труда.

По словам Барышева, предприниматели вынуждены выбирать между закрытием бизнеса и использованием "серых схем", так как выгоднее платить 20% корпоративного подоходного налога, чем нести 40% налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

Эксперт отмечает, что такая ситуация ведет к росту теневого сектора экономики, снижению инвестиционной привлекательности страны и усилению недоверия к государственным органам.

Заработная плата казахстанцев бывает двух видов:

брутто – сумма, указанная в трудовом договоре без учета налогов, пенсионных и прочих отчислений;

нетто – сумма, которую в итоге получает работник на свой банковский счет в конце каждого месяца.

Иногда казахстанцам могут предлагать отдавать часть или даже всю зарплату "в конвертах" – то есть без официального оформления, что может показаться выгодным, так как якобы часть их дохода не уйдет на различные отчисления.

Как сообщает Максим Барышев, основатель группы компаний "Учет" и председатель Регионального совета НПП "Атамекен" в Алматы, такие меры применяются работодателями для снижения своих расходов. Но причина таких проблем оказалась связанной с налогообложением.

"К сожалению, пока рано говорить о полной добропорядочности налогоплательщиков.

Серые схемы легко укладываются в менталитет общества, прошедшего через трудные времена, когда примерами успеха и уважения становились люди, нередко исповедующие правовой нигилизм и подход "обманул – значит, выиграл".

Сейчас мы только начинаем формировать налоговую культуру и говорить о социальной ответственности бизнеса. Но в условиях непомерной налоговой нагрузки предприниматели вынуждены искать пути сокращения издержек", – отмечает эксперт.

Надпись "Налоги" на английском. Иллюстративное фото: No-Mad/Getty Images

Причины избегания отчислений

Максим Барышев сообщает, что в подобных ситуациях, когда малые и средние компании сталкиваются с большим количеством налогов и отчислений, они в первую очередь прибегают к оптимизации расходов на фонд оплаты труда (ФОТ).

Например, при увеличении зарплатных налогов стандартной практикой становится выплата официальной зарплаты на уровне минимальной (85 000 тенге в 2024 году), а остальная часть выплачивается за счет прибыли компании.

А в некоторых случаях предприниматели выбирают полностью "теневую" выплату заработной платы, когда работник вовсе официально не трудоустроен.

"Когда фискальная нагрузка превышает разумные пределы, предприниматели сталкиваются с выбором: либо закрыть бизнес, либо прибегнуть к серым схемам. Это объясняется тем, что выгоднее заплатить 20% корпоративного подоходного налога (КПН) на прибыль, чем нести 40% налоговой нагрузки на ФОТ.

Недоверие к тому, как используются их налоги и взносы, также играет свою роль. Например, вопросы прозрачности расходов социальных фондов остаются без ответа", – считает эксперт.

При этом сохранение такой ситуации может иметь негативный эффект для экономики страны.

Как "серые" зарплаты отражаются на экономике

Как сообщает основатель группы компаний "Учет", чрезмерное налогообложение приводит к некоторым серьезным последствиям:

рост числа компаний, уходящих в "теневой" сектор; перенос бизнеса в юрисдикции с более лояльным налоговым режимом; замедление деловой активности, остановка создания новых рабочих мест; снижение доверия к государственным органам.

Деньги. Иллюстративное фото: RBFried/Getty Images

"Мы уже сейчас видим, что налоговая нагрузка является сдерживающим фактором для привлечения инвестиций. Частые изменения налогового законодательства и ставок делают невозможным долгосрочное планирование бизнес-стратегий, а инвесторы просто не идут в нестабильные налоговые системы.

Чем выше налоги и сложнее налоговое законодательство, тем больше развиваются такие практики, как выплаты заработных плат в конвертах и продажи товаров "за наличку, без НДС". Эти схемы неизбежно ведут к коррупционным договоренностям с проверяющими органами, подрывая доверие к государственной системе в целом", – сообщает эксперт.

При этом отмечается, что как следствие, меньше налогов поступает в бюджет, усиливая его дефицит. А это приводит к необходимости тратить запасы Национального фонда РК.

В результате создается замкнутый круг, в котором растущая налоговая нагрузка и уход бизнеса в "тень" взаимно усиливают друг друга, ухудшая экономическую ситуацию. А решением ситуации может стать оптимизация налоговой сферы в Казахстане.

Напомним, что принятие нового Налогового кодекса было отложено на 2026 год.

Также ранее в Минфине ответили на критику нового Налогового кодекса.