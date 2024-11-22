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Будут платить в конвертах: как чрезмерные налоги могут навредить экономике Казахстана, рассказал эксперт

Опубликовано:

Мужчина передает пачку долларов другому мужчине
Деньги. Иллюстративное фото: Krisanapong Detraphiphat/Getty Images

В 2025 году ожидается повышение налоговой нагрузки на бизнес в вопросах заработной платы работников. Но это может привести к росту теневой экономики. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В Казахстане в 2025 году ожидается повышение налоговой нагрузки на бизнес в вопросах заработной платы работников, что может привести к росту теневой экономики.
  • По словам Максима Барышева, основателя группы компаний "Учет", налоговая нагрузка на фонд оплаты труда в 2025 году может составить 37-44%, что превышает показатели многих стран ОЭСР.
  • Эксперт предупреждает, что рост неофициальной занятости из-за повышения налогов может привести к тому, что люди останутся без трудовых договоров, социальных выплат и пенсионных накоплений.

Фонд оплаты труда (ФОТ) занимает немалую долю расходов компаний: эти средства выделяются на заработные платы работников и отчисления социального характера.

В 2025 году ожидается рост некоторых отчислений, которые бизнес будет производить из своего "кармана" в пользу работников:

  • обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР) повысится с текущих 1,5 до 2,5% – эти деньги станут частью будущей пенсии работника вместо солидарной составляющей;
  • ставка социальных отчислений увеличится с 3,5% до 5% – обеспечивают некоторые социальные выплаты;
  • ставка социального налога вырастит с 9,5% до 11% – за счет этих налогов спонсируется содержание учебных заведений, больниц, финансирование госпрограмм.

То есть это те деньги, которые платит работодатель, а с зарплаты самого работника удерживаются другие взносы и отчисления.

При этом чрезмерный рост таких платежей за счет бизнеса приводит к снижению его доходов и сопутствующим рискам для экономики. А меры по снижению нагрузки оказались недостаточно эффективными.

Об этом редакции NUR.KZ рассказал Максим Барышев, основатель группы компаний "Учет" и председатель Регионального совета НПП "Атамекен" в Алматы.

Мужчина считает деньги на калькуляторе
Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: Thanasis/Getty Images

Сколько тратят компании на налоги

Как сообщает эксперт, налоговая нагрузка на фонд оплаты труда в 2024 году в Казахстане достигает 40%, а по различным оценкам экспертов в 2025 году она составит уже 37-44%, что превышает аналогичные показатели во многих странах ОЭСР (включая Данию, Финляндию и Норвегию), где налоги на ФОТ составляют 33-39%.

В то же время эти страны так называемого "скандинавского социализма" обладают развитой системой социальной защиты, высокими пенсиями, пособиями по безработице, а также самыми высокими расходами на здравоохранение и образование в Европе.

При этом он отмечает, что госорганы называют другие значения по нагрузке на ФОТ – в пределах 30%. Они ссылаются на то, что выплаченные налоги учитываются как "вычеты", а также что часть налогов и платежей удерживается из зарплаты самого работника "у источника выплаты".

"Однако добросовестному предпринимателю зачастую приходится рассчитывать зарплатные налоги "от обратного". Это связано с тем, что наемный работник, которого нужно "хантить" на рынке труда, ожидает получать на руки оговоренную сумму, а издержки предпринимателя для него остаются "за кадром".

Пример: если сотрудник получает чистую зарплату (на руки) 250 000 тенге, фонд оплаты труда составит 309 131 тенге. Из этой суммы 98 885 тенге уйдут на налоги и платежи в бюджет. Это составляет порядка 40% ФОТ, что является высокой нагрузкой даже по мировым стандартам", – отмечает Максим Барышев.


Налоги и социальные платежи
(с зарплаты в 250 000 тенге "на руки")
Ставка (%)
Сумма (тенге)

Индивидуальный подоходный налог (ИПН)
10%
22 035

Социальный налог (СН)
9,5%
16 105

Обязательные пенсионные взносы (ОПВ)
10%
30 913

Социальные отчисления (СО)
3,5%
9 738

Отчисления на обязательное медстрахование (ООСМС)
3%
9 274

Взносы на обязательное медстрахование (ВОСМС)
2%
6 183

Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)
1,5%
4 637

Итого:
~40%
98 885

Вычеты не помогают

Как сообщает эксперт, экономия от отнесения зарплатных налогов "на вычет" в разы меньше реальных расходов по налоговой нагрузке.

В то же время появление новых видов отчислений и взносов, а также продолжающееся повышение их ставок, к сожалению, может привести к росту практики выдачи зарплат в конвертах.

"К примеру, за 2024 год сумма выплаченных социальных отчислений (СО) при ставке 3,5% составит 116 856 тенге (9 738 тенге × 12 месяцев). Экономия от отнесения этой суммы на вычет по корпоративному подоходному налогу (КПН по ставке 20%) составит 23 371 тенге.

За 2025 год, с учетом повышения ставки СО до 5%, сумма выплат составит 166 931 тенге (13 911 тенге × 12 месяцев), а экономия по вычету – 33 386 тенге (примечание: данный расчет чисто математический, не учитывая иные изменения в расчетах на 2025 год)", – сообщает эксперт.

То есть, в итоге вычет по КПН будет меньше реальной суммы СО в пять раз. При этом размер СО за 2025 год увеличится на 42,85% по сравнению с 2024 годом.

Таким образом, вычеты не компенсируют увеличенную налоговую нагрузку, а компании сталкиваются с ростом общих расходов и могут прибегнуть к сокрытию реальных зарплат работников ради экономии средств.

Чем это грозит казахстанцам

Прежде всего от зарплат в конверте пострадают социально незащищенные слои населения.

Так, рост неофициальной занятости приведет к тому, что люди останутся без трудовых договоров, социальных выплат и пенсионных накоплений. Это лишает их доступа к полноценным социальным гарантиям.

"Отсутствие стабильности и защитных механизмов на случай болезни, инвалидности или выхода на пенсию снижает уверенность в завтрашнем дне. В результате повышается социальная напряженность и усиливается риск бедности для уязвимых групп населения.

Мы уверены, что через конструктивное взаимодействие с государственными органами удастся сохранить баланс между интересами бюджета и предпринимателей. Возможно, потребуется время, но мы видим, что диалог ведется, и готовы работать дальше для улучшения экономической среды", – отмечает Максим Барышев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2190648-budut-platit-v-konvertah-kak-chrezmernye-nalogi-mogut-navredit-ekonomike-kazahstana-rasskazal-ekspert/

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