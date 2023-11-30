Что делать, если по QR-коду продают дороже, чем за "наличку", в Казахстане

Некоторые продавцы в зависимости от способа оплаты устанавливают разные цены на один и тот же товар. Покупатели могут пожаловаться на них, ведь это незаконно. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В попытке получить дополнительный доход предприниматели могут пойти на разного рода хитрости, которые на самом деле незаконны. Например, некоторые продавцы в зависимости от того, как клиент совершает покупку, могут устанавливать разные цены на один и тот же товар при оплате наличными деньгами, картой или через QR-код.

Логика здесь проста: если покупка идет в электронном формате, ее не скрыть, и часть средств уплачивается в виде подоходного налога. При оплате наличными или мобильным переводом покупку можно скрыть, ведь пока еще не все граждане Казахстана обязаны декларировать имущество и доходы.

Однако, как рассказывает эксперт Telegram-канала "Право знать", такие действия нарушают сразу несколько законов.

Так, согласно статье 40 закона РК "О платежах и платежных системах", предприниматели обязаны при приеме платежей с использованием платежных карточек осуществлять продажу товаров по цене, которая не должна превышать стоимость продажи при оплате наличными деньгами.

Несмотря на то, что здесь речь идет о банковской карте, это также подходит и к случаям оплаты через QR-код.

Помимо этого, статья 387 Гражданского кодекса РК предусматривает, что цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законодательством допускается предоставление льгот для отдельных категорий.

Кроме того, в статье 24 закона РК "О защите прав потребителей" говорится, что продавец обязан указывать стоимость товара, оформленного ярлыком цен, выставленного во внутренних и внешних витринах торгового объекта, в тенге. Причем, если на ценнике стоимость одна, а на кассе была "пробита" другая, то покупатель имеет право требовать отдать ему товар за ту сумму, которая была указана на витрине.

Таким образом, предприниматель не имеет права устанавливать разную стоимость товаров или услуг в зависимости от способа оплаты.

Если же казахстанцы столкнулись с такой ситуацией, а недобросовестный продавец не идет на уступки, то они могут подать жалобу в Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК через сервис eOtinish в приложении eGov mobile или через сайт eotinish.kz.

Также можно обратиться с письменной претензией к продавцу. А в случае, если он не удовлетворит требования потребителя, то можно будет обратиться в суд с исковым заявлением. В этом случае закон будет на стороне покупателя.