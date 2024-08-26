Налогов не хватает: бюджетный кризис увеличит изъятия из Нацфонда, считают аналитики

Налоговые поступления в бюджет страны оказались ниже планируемых, что приводит к дефициту бюджета. А его восполнение могут осуществить за счет Национального фонда. Подробнее об этом читайте в NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Налоговые поступления в бюджет Казахстана оказались ниже планируемых, выполнение плана составило 88%.

Дефицит бюджета сохраняется, несмотря на изъятия из Национального фонда РК для покупки акций "Казатомпром".

По мнению аналитиков Telegram-канала Tengenomika, наиболее вероятным сценарием является увеличение трансфертов из Нацфонда Казахстана для покрытия дефицита бюджета.

Согласно данным Министерства финансов РК, на 1 августа 2024 года совокупные доходы республиканского бюджета (РБ) составили 10,3 трлн тенге. Из этой суммы 59% (6,1 трлн тенге) приходится на налоговые поступления.

А планы по пополнению бюджета к указанному периоду оказались выполненными лишь на 88%, что в то же время является улучшением ситуации (ранее показатель был равен 83,3%). Как сообщают аналитики Telegram-канала Tengenomika, роль в этом сыграли изъятия из Национального фонда РК для покупки акций "Казатомпром".

Однако дефицит бюджета сохраняется.

"При этом общие расходы РБ составили за этот же период 12,3 трлн тенге, а исполнение к плану составило 95,5%. Наконец, за январь-июль РБ получил 3,3 трлн тенге трансфертов с Нацфонда Казахстана или 82% к плану года", – отмечают в источнике.

Соответственно, из-за нехватки денежных средств, которые должны были поступить в бюджет, "дыры" могут заполнить за счет других источников, считают аналитики.

Изъятия из Нацфонда могут увеличиться

Как отмечается в источнике, основные статьи налоговых поступлений, которыми являются налог на добавленную стоимость (НДС) и корпоративный подоходный налог (КПН), продолжают критически недоисполняться.

Так, по НДС в республиканский бюджет поступило 2,5 трлн тенге (всего 70,9% к плану на указанный период), а по КПН – 1,8 трлн тенге, или 73,6% к плану периода.

Кризис. Иллюстративное фото: freepik.com

"Согласно скорректированному республиканскому бюджету на 2024 год, правительство планирует расходы на сумму 23,4 трлн тенге, а с учетом текущих поступлений налогов и трансфертов (которые использованы на 82%), а также ростом поступлений от «продажи» госсобственности, увеличение дефицита бюджета неизбежно.

Наиболее вероятным сценарием является законодательное увеличение трансфертов из Нацфонда Казахстана на текущий год с действующих 3,6 трлн тенге (гарантированный + целевой).

Увеличение госдолга выглядит проблематичным из-за дороговизны его обслуживания, а схематозы с акциями нацкомпаний могут ударить по кредитному рейтингу", – считают в Tengenomika.

Напомним, что за 10 лет из Нацфонда уже вывели около 100 млрд долларов США. И если тенденция с сохранением дефицита бюджета продолжится, то и изъятия могут увеличиться.

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