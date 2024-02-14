Почему бизнес и граждане не хотят платить налоги в Казахстане, рассказала эксперт

Население и бизнес могут избегать налогов из-за недоверия к системе налогообложения и распределения средств. О том, как изменить эту ситуацию и снизить "теневую" экономику, читайте в материале NUR.KZ.
"Теневая экономика" или "теневой рынок" – это термины, означающие экономические взаимоотношения граждан, которые совершаются в обход закона и государственного контроля. Это часто включает в себя неофициальные, нелегальные или незарегистрированные виды бизнеса, а также неуплачиваемые налоги.
Одним из примеров подобных отношений как раз являются мобильные переводы граждан в уплату товаров и услуг – предприниматели могут скрывать такие доходы от налоговых органов. В результате образуется дефицит бюджета, который приходится компенсировать за счет средств из Нацфонда РК.
Как сообщает член Ассоциации сертифицированных бухгалтеров Великобритании и Института внутренних аудиторов США Нуркамила Акишева, решение данной ситуации зависит от характера взаимоотношений населения и налоговых органов.
Насколько большой теневой рынок в Казахстане
Как сообщает эксперт, данные статистики указывают на то, что в 2022 году доля теневой экономики в ВВП составила 18,78%. То есть почти 1/5 всей экономической деятельности в стране не отражается в официальной статистике.
При этом в странах с высоким уровнем доходов теневая экономика составляет примерно 7-8% от официального ВВП на душу населения. А в странах с более низким ВВП на душу населения показатель будет выше.
"В этих странах более высокие уровни бедности и безработицы, а также характерное неравенство доходов, все это создает финансовые трудности для людей с низким доходом, которые обращаются к теневой экономике для обеспечения своего проживания.
Следует отметить, что в Казахстане доля теневой экономики продолжает снижаться с каждым годом, уменьшаясь примерно на 2-5%. Этот тренд свидетельствует о постепенном улучшении экономической ситуации", – сообщает Нуркамила Акишева.
Что мешает бороться с теневой экономикой
Согласно мнению эксперта, налоговое законодательство Казахстана, как и в других странах, может иметь свои особенности и недостатки. При этом в вопросах снижения уровня теневой экономики она выделяет следующие недочеты, по сравнению с развитыми странами:
- сложность налоговых процедур по декларированию и уплате налогов – они становятся преградой для предпринимателей и физических лиц и только усиливают страх предприятий и населения от ведения открытого бизнеса;
- высокие ставки налогов, особенно для предприятий – это может стимулировать использование теневых схем для ухода от значительных налоговых обязательств. Однако ощутимое воздействие налоговой нагрузки можно снизить благодаря сильной налоговой морали и доверия. Когда люди верят, что их налоговые деньги используются во благо общества и что они получат качественные услуги в ответ, они отказываются от теневых экономик;
- недостаточная поддержка малого и среднего бизнеса – ограниченный доступ к льготам и преимуществам для предпринимателей может привести к тому, что они будут искать способы минимизировать свои налоговые обязательства через теневые практики;
- меры выявления и наказания – размер теневой экономики также тесно связан с воспринимаемой вероятностью быть пойманным за неуплату налогов, строгостью наказаний и штрафов, а также уровнем осведомленности общественности;
- использование наличных денег – распространенность наличных транзакций также способствует расширению теневой экономики, так как их легче скрывать бизнесу и сложнее выявлять налоговым органам.
"Устранение этих недостатков, например, путем упрощения процедур, снижения ставок налогов, повышения прозрачности и поддержки малого бизнеса, может способствовать снижению уровня теневой экономики в Казахстане", – отмечает Нуркамила Акишева.
Как бизнес и население относятся к налоговым органам в США и в Казахстане
Различия в отношении бизнеса и населения к налоговым органам в США и в Казахстане проявляются в нескольких ключевых аспектах.
Так, в США налоговая система считается более развитой, и здесь граждане более ответственно подходят к подаче деклараций и выполнению налоговых обязательств (сезон с февраля до середины апреля).
При этом активно предоставляются консультации бизнесу и населению в вопросах налогообложения как от самих налоговых органов, так и от частных компаний.
"В США широко распространен консалтинг в сфере налогообложения, доступный не только крупным компаниям, но и малому бизнесу. Любой предприниматель может обратиться в налоговые органы за консультацией или к частным организациям за профессиональными услугами за разумную стоимость.
Соответствующие консультанты помогают не только с выбором налогового режима и формой отчетности, но и предоставляют советы по легальному снижению налогов и использованию налоговых вычетов", – указывает эксперт.
Также она отмечает, что одним из существенных отличий налоговой сферы в США является наличие простых и удобных в использовании бухгалтерских систем. Они позволяют предпринимателям легко управлять своими финансами, обновлять данные по счетам и вести учет операций.
"Эти системы облегчают процесс подготовки налоговой отчетности и позволяют владельцам малого бизнеса соблюдать налоговые обязательства.
Я считаю, что казахстанские разработчики и финтех компании могут стремиться к развитию более совершенных и доступных систем для малого и среднего бизнеса в сфере бухгалтерского учета и налогообложения, беря пример с США", – сообщает Нуркамила Акишева.
Другими словами, чтобы бизнес и население стремились добросовестно платить налоги, важно добиться не только эффективного и строгого контроля, но также обеспечить:
- доступность налоговых процедур без лишней бюрократии;
- консультации для предпринимателей и консалтинговые услуги;
- прозрачность расходования из госбюджета денег, поступивших за счет налогов.
Тогда при достижении высокого уровня доверия удастся существенно снизить уровень теневой экономики.
Напомним, что в Казахстане начали проверять, куда уходит бюджет. Также ранее эксперт рассказала, могут ли казахстанцы узнать о доходах чиновников и президента страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2058799-pochemu-biznes-i-grazhdane-ne-hotyat-platit-nalogi-v-kazahstane-rasskazala-ekspert/