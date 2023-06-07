В Казахстане проверят все подразделения Фонда соцмедстрахования

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня на заседании мажилиса глава Высшей аудиторской палаты заявила о начале аудита всех региональных подразделений Фонда социального медстрахования (ФСМС), передает корреспондент NUR.KZ.

"Высшая аудиторская палата в конце текущего года по поручению главы государства приступает к комплексному аудиту всех 20 региональных подразделений Фонда социального медицинского страхования.

Принимая во внимание высокую социальную значимость данного вопроса, хочу обратиться к вам с предложением направить в Высшую аудиторскую палату перечень наиболее актуальных на ваш взгляд вопросов, которые необходимо осветить в ходе этого аудита", - заявила Наталья Годунова.

По ее словам, итоги проверки будут известны в июне 2024 года.

Отметим, в мае текущего года депутат мажилиса Асхат Рахимжанов высказался об ОСМС как о кормушке для родственников чиновников и потребовал озвучить зарплату сотрудников фонда соцмедстрахования и их премии.

В свою очередь глава Минздрава Ажар Гиният ответила на его критику и назвала ОСМС правильной и своевременной мерой. По ее словам, благодаря внедрению системы соцмедстрахования удалось улучшить здоровье населения.

Также председатель правления фонда Сабит Ахметов заявил, что государство в полном объеме выполняет свои обязательства по финансированию системы здравоохранения, подчеркнув при этом, что фонд работает не так много времени.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) действует с 1 января 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023731-v-kazahstane-provedut-proverku-vseh-podrazdeleniy-fonda-sotsmedstrahovaniya/