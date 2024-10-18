Предельные цены на ГСМ хотят отменить в Казахстане

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров на круглом столе в Астане рассказал, что будет с ценами на топливо в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Здесь принято решение отменить предельные цены. Но с учетом проработки вопроса с крупными игроками", - отметил Марат Омаров.

Он пояснил, что ранее компания ТОО "Petrosun" контролировала около 50% рынка. Но по решению комиссии по демонополизации этот актив был возвращен в структуру "КазМунайГаза". И как результат, по словам Омарова, - сегодня оптовый рынок ГСМ практически на 80% контролируется государством - это группа компаний "КМГ" и вновь созданный ТОО "Petrosun".

"Вторым этапом является, естественно, дерегулирование предельной цены на "пистолете". Такого рода реформы, они как раз таки вытекают из указа, и уже по ним решение принято. Сегодня прорабатываются уже информационные оповещения - как работа будет проводиться с крупными сетями, о не нарушении антимонопольного законодательства и так далее. Но в целом идея такая, чтобы поэтапно подавать сигналы рынку, уходить от жесткого контроля цен, особенно на розничной сегменте", - заявил он.

Напомним, в мае стало известно, что в Казахстане установили розничные цены на бензин и дизельное топливо. Для граждан страны будут действовать лимиты со сниженными ценами.

Однако за последний год цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане выросли в среднем на 14-15%. При этом страна до сих пор отличается самыми низкими ценами на горюче-смазочные материалы (ГСМ) среди своих соседей.

Такая ситуация приводит к тому, что зачастую более дешевое топливо из Казахстана перевозится в другие страны, где оно дороже, из-за чего сами казахстанцы могут сталкиваться с дефицитом.

На днях в АФМ рассказывали, как ГСМ незаконно вывозят из Казахстана. Сообщалось, что с начала года незаконный оборот нефтепродуктов в Казахстане составил почти 3,5 тыс. тонн на сумму более 900 млн тенге. В стране усилят контроль за вывозом ГСМ.

При этом ранее глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев рассказывал, что будет с ценами на бензин в Казахстане. В начале года эксперты сообщали, что решение вопроса нехватки бензина и дизеля для автовладельцев может занять несколько лет. Пока что достичь этой цели мешает ряд факторов.

Позже стало известно, что в Казахстане не будут строить новый нефтеперерабатывающий завод, но увеличат производство в уже существующих. Таким образом хотят решить проблему с дефицитом топлива.

В мае министр энергетики подписал приказ, повышающий цены на топливо для иностранцев.