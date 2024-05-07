Министр энергетики подписал приказ, повышающий цены на топливо для иностранцев
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Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подписал приказ об изменении предельных цен на розничную реализацию топлива в Казахстане. При этом увеличится цена только для иностранных граждан, передает NUR.KZ.
Документ, подписанный министром, был официально опубликован 6 мая в Эталонном контрольном банке НПА.
Согласно приказу, устанавливаются следующие предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов на АЗС:
1) бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;
2) бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 245 тенге за литр;
- при предъявлении водительского удостоверения, выданного в РК, в объеме до 100 литров в сутки – 205 тенге за литр;
- при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в РК в объеме до 300 литров в сутки – 205 тенге за литр;
3) дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 315 тенге за литр;
- при предъявлении водительского удостоверения, выданного в РК, в объеме до 100 литров в сутки – 295 тенге за литр;
- при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в Республике Казахстан в объеме до 300 литров в сутки – 295 тенге за литр.
Документ вступит в силу через 10 дней после его первого официального опубликования.
Напомним, о планируемом повышении цен сообщалось еще в середине апреля, однако это повышение должно коснуться только иностранцев.
Позже в Минэнерго поясняли, что низкая стоимость топлива в Казахстане приводит к перетокам в соседние страны и внутреннему дефициту. Поэтому повышение цен будет неизбежным решением.
Эксперты же раскритиковали данное решение, посчитав, что оно никак не поможет решить проблему с перетоком топлива в другие страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2097353-ministr-energetiki-podpisal-prikaz-povyshayushchiy-ceny-na-toplivo-dlya-inostrancev/