Министр энергетики подписал приказ, повышающий цены на топливо для иностранцев

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подписал приказ об изменении предельных цен на розничную реализацию топлива в Казахстане. При этом увеличится цена только для иностранных граждан, передает NUR.KZ.

Документ, подписанный министром, был официально опубликован 6 мая в Эталонном контрольном банке НПА.

Согласно приказу, устанавливаются следующие предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов на АЗС:

1) бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;

2) бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 245 тенге за литр;

при предъявлении водительского удостоверения, выданного в РК , в объеме до 100 литров в сутки – 205 тенге за литр ;

, в объеме до 100 литров в сутки – ; при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в РК в объеме до 300 литров в сутки – 205 тенге за литр;

3) дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 315 тенге за литр;

при предъявлении водительского удостоверения, выданного в РК, в объеме до 100 литров в сутки – 295 тенге за литр ;

в объеме до 100 литров в сутки – ; при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в Республике Казахстан в объеме до 300 литров в сутки – 295 тенге за литр.

Документ вступит в силу через 10 дней после его первого официального опубликования.

Напомним, о планируемом повышении цен сообщалось еще в середине апреля, однако это повышение должно коснуться только иностранцев.

Позже в Минэнерго поясняли, что низкая стоимость топлива в Казахстане приводит к перетокам в соседние страны и внутреннему дефициту. Поэтому повышение цен будет неизбежным решением.

Эксперты же раскритиковали данное решение, посчитав, что оно никак не поможет решить проблему с перетоком топлива в другие страны.