Лимит на продажу бензина по сниженной цене установили в Казахстане

В Казахстане установили розничные цены на бензин и дизельное топливо. Для граждан страны будут действовать лимиты со сниженными ценами. С новыми условиями ознакомились журналисты NUR.KZ.

За последний год цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане выросли в среднем на 14-15%. При этом страна до сих пор отличается самыми низкими ценами на горюче-смазочные материалы (ГСМ) среди своих соседей.

Такая ситуация приводит к тому, что зачастую более дешевое топливо из Казахстана перевозится в другие страны, где оно дороже, из-за чего сами казахстанцы могут сталкиваться с дефицитом.

Одной из мер по борьбе с "серым" экспортом топлива в другие страны является установление разных розничных цен на топливо для казахстанцев и иностранцев. Новый приказ Министерства энергетики РК, который был опубликован 6 мая 2024 года, как раз утверждает новые предельные цены на автомобильное топливо.

Согласно документу предельные цены на розничную реализацию бензина и дизеля на автозаправках будут следующими:

бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;

за литр; бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 245 тенге за литр;

за литр; дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 315 тенге за литр.

При этом для граждан Казахстана литр бензина марки АИ-92 и АИ-93 будет по-прежнему стоить 205 тенге, но при следующих условиях:

при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан – в объеме до 100 литров в сутки;

при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в Республике Казахстан – в объеме до 300 литров в сутки.

Стоит отметить, что и для дизельного топлива будут аналогичные условия – ценник для граждан Казахстана останется на уровне 295 тенге за литр:

при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан – в объеме до 100 литров в сутки;

при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в Республике Казахстан – в объеме до 300 литров в сутки.

Новые условия вступят в силу спустя десять дней после официального опубликования, то есть 17 мая 2024 года.