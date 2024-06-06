Как планируют решать проблемы с дефицитом топлива в Казахстане

В Казахстане не будут строить новый нефтеперерабатывающий завод, но увеличат производство в уже существующих. Таким образом хотят решить проблему с дефицитом топлива. Подробности читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане ежегодно поднимается вопрос дефицита топлива, который может продолжаться до 2030 года из-за недостатка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Вместо строительства новых НПЗ, Министерство энергетики РК предлагает модернизацию существующих заводов для повышения их производительности, что должно помочь удовлетворить растущий спрос на топливо.

Проект концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2050 года находится на стадии публичного обсуждения, и пока не ясно, будет ли он принят к исполнению. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Почти каждый год в Казахстане поднимается вопрос дефицита топлива. У этой проблемы есть несколько причин, одна из которых заключается в увеличении количества автомобилей в стране – по последним данным, в стране зарегистрировано более 5,4 млн транспортных средств.

При этом проблема с дефицитом топлива, как ранее стало известно, может сохраниться вплоть до 2030 года. Дело в том, что в стране имеется только три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), которые работают на пределе возможностей, а строительство нового займет много времени.

Однако строить новый НПЗ в Казахстане пока не планируют. Согласно концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан на 2024-2050 годы, которая была опубликована Министерством энергетики РК на портале "Открытые НПА", модернизация имеющихся заводов является более эффективным решением.

"Расширение действующих НПЗ является более целесообразным по ряду причин – в том числе наиболее густонаселенными регионами и, следовательно, имеющими наибольший спрос на нефтепродукты, являются южные регионы Казахстана и регионы Центральной, Южной и Юго-Западной Азии", – говорится в документе.

При этом отмечается, что у действующих НПЗ есть свои преимущества:

квалифицированные кадры с опытом модернизации и пуско-наладки новых объектов;

развитая инфраструктура (нефтепроводы, железная и автомобильная дороги и прочие объекты).

Мужчина заправляет авто. Иллюстративное фото: Maskot / Getty Images

Стоит отметить, что текущих мощностей заводов не хватает, чтобы полностью покрыть спрос на топливо. По мнению экспертов, к 2030 году дефицит бензина в стране может достичь 1,7 млн тонн, дизельного топлива – от 2 до 4 млн тонн, а авиатоплива – от 0,4 до 0,6 млн тонн.

Однако уже сейчас, как отмечается в концепции, начаты работы по увеличению объемов нефтепереработки – с 17 до 27 млн тонн в год. В рамках расширения НПЗ планируется нарастить их производительность следующим образом:

Шымкентского НПЗ – с 6 до 12 млн тонн в год нефти;

в год нефти; Павлодарского НХЗ – с 5,5 до 8 млн тонн в год нефти в 2 этапа;

в год нефти в 2 этапа; CaspiBitum – с 1 до 1,5 млн тонн в год нефти;

в год нефти; Атырауского НПЗ – на 0,7-1,2 млн тонн в год мощностей.

Стоит отметить, что проект постановления, который предлагает концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана до 2050 года, пока находится на стадии публичного обсуждения. Поэтому говорить о том, что ее точно примут к исполнению, пока нельзя.

Напомним, ранее стало известно, что стоимость топлива в Казахстане растет быстрее, чем в других странах ЕАЭС. Однако происходит это из-за "выравнивания" цен с рынками других участников ЕАЭС.