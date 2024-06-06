Как планируют решать проблемы с дефицитом топлива в Казахстане

В Казахстане не будут строить новый нефтеперерабатывающий завод, но увеличат производство в уже существующих. Таким образом хотят решить проблему с дефицитом топлива. Подробности читайте на NUR.KZ.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
- В Казахстане ежегодно поднимается вопрос дефицита топлива, который может продолжаться до 2030 года из-за недостатка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
- Вместо строительства новых НПЗ, Министерство энергетики РК предлагает модернизацию существующих заводов для повышения их производительности, что должно помочь удовлетворить растущий спрос на топливо.
- Проект концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2050 года находится на стадии публичного обсуждения, и пока не ясно, будет ли он принят к исполнению.
Почти каждый год в Казахстане поднимается вопрос дефицита топлива. У этой проблемы есть несколько причин, одна из которых заключается в увеличении количества автомобилей в стране – по последним данным, в стране зарегистрировано более 5,4 млн транспортных средств.
При этом проблема с дефицитом топлива, как ранее стало известно, может сохраниться вплоть до 2030 года. Дело в том, что в стране имеется только три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), которые работают на пределе возможностей, а строительство нового займет много времени.
Однако строить новый НПЗ в Казахстане пока не планируют. Согласно концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан на 2024-2050 годы, которая была опубликована Министерством энергетики РК на портале "Открытые НПА", модернизация имеющихся заводов является более эффективным решением.
"Расширение действующих НПЗ является более целесообразным по ряду причин – в том числе наиболее густонаселенными регионами и, следовательно, имеющими наибольший спрос на нефтепродукты, являются южные регионы Казахстана и регионы Центральной, Южной и Юго-Западной Азии", – говорится в документе.
При этом отмечается, что у действующих НПЗ есть свои преимущества:
- квалифицированные кадры с опытом модернизации и пуско-наладки новых объектов;
- развитая инфраструктура (нефтепроводы, железная и автомобильная дороги и прочие объекты).
Стоит отметить, что текущих мощностей заводов не хватает, чтобы полностью покрыть спрос на топливо. По мнению экспертов, к 2030 году дефицит бензина в стране может достичь 1,7 млн тонн, дизельного топлива – от 2 до 4 млн тонн, а авиатоплива – от 0,4 до 0,6 млн тонн.
Однако уже сейчас, как отмечается в концепции, начаты работы по увеличению объемов нефтепереработки – с 17 до 27 млн тонн в год. В рамках расширения НПЗ планируется нарастить их производительность следующим образом:
- Шымкентского НПЗ – с 6 до 12 млн тонн в год нефти;
- Павлодарского НХЗ – с 5,5 до 8 млн тонн в год нефти в 2 этапа;
- CaspiBitum – с 1 до 1,5 млн тонн в год нефти;
- Атырауского НПЗ – на 0,7-1,2 млн тонн в год мощностей.
Стоит отметить, что проект постановления, который предлагает концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана до 2050 года, пока находится на стадии публичного обсуждения. Поэтому говорить о том, что ее точно примут к исполнению, пока нельзя.
Напомним, ранее стало известно, что стоимость топлива в Казахстане растет быстрее, чем в других странах ЕАЭС. Однако происходит это из-за "выравнивания" цен с рынками других участников ЕАЭС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2113098-kak-budut-reshat-problemy-s-deficitom-topliva-v-kazahstane/