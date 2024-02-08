На сколько бензин дешевле в Казахстане, чем в других странах ЕАЭС

В Казахстане самый дешевый бензин в ЕАЭС. Здесь он в среднем стоит 202,6 тенге, когда как в других странах союза цена доходит до 637,7 тенге. На сколько подорожало топливо, читайте в материале NUR.KZ.

В 2023 году стоимость автомобильного топлива заметно выросла. Это касается как дизельного топлива, так и бензина. Причем цены росли рывками, а до апреля они вовсе не менялись.

По итогам 2023 года, как отмечают в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), стоимость бензина в Казахстане выросла на 13,7%. Для сравнения: в среднем по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) этот рост составил только 7,6%.

В России и Кыргызстане цены за год увеличились на 7,2%, а в Беларуси, наоборот, снизились на 4,1%. Сильнее, чем в Казахстане бензин подорожал только в Армении – сразу на 24,3% за год. Стоит отметить, что наша страна и ранее была одним из лидеров по росту цен на топливо.

Что касается дизельного топлива, то здесь лидерство по подорожанию осталось за Казахстаном – годовой рост цен составил 15,2%. В России он достиг 10%, а в Армении – 0,2%.

В Беларуси и Кыргызстане дизель за год стал дешевле – на 4,1% и 3,2% соответственно. А в среднем по ЕАЭС он подорожал на 9,1%.

Впрочем, несмотря на значительный рост цен, топливо в Казахстане до сих пор является одним из самых дешевых в ЕАЭС. Литр бензина в декабре 2023 года в среднем стоил 202,6 тенге, а дизельного топлива – 352 тенге.

Самое дорогое топливо при этом продается в Армении: бензин – по 637,7 тенге, а дизель – 647,5 тенге за литр.

Средние цены на автомобильное топливо в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

В целом автозаправочные станции в Казахстане продают бензин по ценам в 1,6 раза выше цен производителей, а дизель – в 1,8 раза выше.

Напомним, в прошлом году в Министерстве энергетики РК заявили, что предпосылок для роста цен на бензин в Казахстане нет. Однако влияние на инфляцию может оказать подорожание топлива в соседней России.