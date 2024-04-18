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Бензин и дизельное топливо сильно подорожали за год в Казахстане

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Заправка автомобиля
АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За последний год цены на автомобильное топливо сильно выросли в Казахстане: бензин подорожал почти на 14%, а дизельное топливо – более чем на 15%. Подробности о росте цен читайте в материале NUR.KZ.

Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане цены на бензин и дизельное топливо планируют повысить. Однако это повышение должно коснуться только иностранцев.

С таким предложением выступили в Министерстве энергетики, чтобы победить "серый" экспорт топлива в соседние страны, где цены на него выше. Эксперты уже раскритиковали данное решение, посчитав, что оно никак не поможет решить проблему с перетоком топлива в другие страны.

Впрочем, автомобильное топливо за последний год итак выросло в цене. Согласно данным портала EnergyProm, в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года бензин в среднем по Казахстану подорожал на 13,6%, а дизельное топливо – на 15,1%.

Для сравнения: общая инфляция в стране к этому моменту составила лишь 9,1%.

Где цены выросли сильнее всего

В региональном разрезе бензин подорожал сильнее всего в Алматы – на 15,5%. Следом идут Карагандинская и Атырауская области с приростом в 14,2% и 14,1% соответственно. Наименьший рост зафиксирован в Шымкенте – плюс 11,2%. В Астане подорожание составило 14,1% за год.

Алматы также стал лидером по росту цен на дизель – сразу плюс 28,3% за год. Недалеко расположилась Кызылординская область с приростом в 27,6%, а на третьем месте расположилась Жамбылская область – плюс 24,8%.

Наименьший рост цен был отмечен в Атырауской области – всего на 1,1% за год. В Шымкенте дизель подорожал на 22,4%, а в Астане – на 7,1%.

При этом в ряде регионов цены на дизельное топливо за год снизились: в Акмолинской (на 1%), в Восточно-Казахстанской (на 1,4%), Костанайской (на 6,6%) и в Актюбинской (на 8,4%).

Рост цен на бензин и дизельное топливо в Казахстане
Рост цен на топливо в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Учитывая изменение цен, средняя стоимость по Казахстану за литр бензина АИ-92 в марте составляла 202 тенге. Бензин марки АИ-95/96 стоил 252 тенге за литр, а АИ-98 – 287 тенге. Литр летнего дизельного топлива в среднем стоил 293 тенге, а зимнего – 543 тенге.

Напомним, что резкий рост стоимости автомобильного топлива произошел еще год назад после увеличения предельных цен на регулируемые государством нефтепродукты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2087015-benzin-i-dizelnoe-toplivo-silno-podorozhali-za-god-v-kazahstane/

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