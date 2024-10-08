"Ущерб более 900 млн тенге": Как ГСМ незаконно вывозят из Казахстана, рассказали в АФМ

С начала года незаконный оборот нефтепродуктов в Казахстане составил почти 3,5 тыс. тонн на сумму более 900 млн тенге. В стране усилят контроль за вывозом ГСМ, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, в Агентстве по финансовому мониторингу совместно с другими госорганами обсуждены вопросы усиления совместного контроля за вывозом ГСМ в приграничных регионах.

"В настоящий момент наблюдается риск увеличения "серого" экспорта ГСМ, в том числе переработанного на НПЗ малой мощности. В связи с имеющимся диспаритетом в ценах, ГСМ вывозится на легковых авто, как в заводских, так и переоборудованных бензобаках.

Только на казахстанско-кыргызской границе в месяц таким способом вывозится до 10 тысяч тонн ГСМ. Также вывоз осуществляется железнодорожными цистернами по документам прикрытия, в которых указываются иные данные о перевозимом товаре", - говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим, для продолжения эффективного взаимодействия правоохранительных и государственных органов, предложено провести ряд профилактических мероприятий, направленных на сокращение незаконного оборота ГСМ.

"В результате системной работы АФМ, направленной на снижение "теневого" оборота нефтепродуктов, выявляются и расследуются факты незаконной добычи, переработки и перевозки ГСМ автомобильным и железнодорожным транспортом.

Только с начала текущего года зарегистрировано 21 уголовное дело, установленный объем незаконного оборота нефтепродуктов составил почти 3,5 тыс. тонн на сумму более 900 млн тенге", - отмечается в сообщении.

Напомним, в начале сентября стало известно, что на границе Казахстана усилят контроль за вывозом бензина и дизтоплива. Тогда в правительстве сообщили, что основной причиной являются перетоки и серый экспорт из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами. Кроме того, в последнее время на границе фиксируются случаи экспорта востребованных нефтепродуктов под видом "товаров прикрытия".

Отметим, в конце августа сообщалось, что сразу в двух регионах Казахстана столкнулись с дефицитом автогаза - водители жаловались, что на заправках либо нет топлива, либо его продают только по талонам. Позже аналитики объяснили, почему так произошло.

При этом ранее глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев рассказывал, что будет с ценами на бензин в Казахстане. В начале года эксперты сообщали, что решение вопроса нехватки бензина и дизеля для автовладельцев может занять несколько лет. Пока что достичь этой цели мешает ряд факторов.

Позже стало известно, что в Казахстане не будут строить новый нефтеперерабатывающий завод, но увеличат производство в уже существующих. Таким образом хотят решить проблему с дефицитом топлива.

В мае министр энергетики подписал приказ, повышающий цены на топливо для иностранцев.

Позже в Минэнерго поясняли, что низкая стоимость топлива в Казахстане приводит к перетокам в соседние страны и внутреннему дефициту. Поэтому повышение цен будет неизбежным решением.