"Максимум 5 тенге": о возможном росте цен на бензин высказались в Минэнерго

Глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге по итогам встречи с населением рассказал, что будет с ценами на бензин в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы предварительно моделировали, насколько может вырасти стоимость топлива, и обратили внимание на прямую зависимость от доступности топлива на рынке. То есть, объективно, факторами увеличения цен на топливо является его дефицит. В настоящее время таких факторов абсолютно нет", - заявил глава Минэнерго.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что в Казахстане сформирован "уникальный запас".

"У нас есть профицит на рынке всех нефтепродуктов. Более того, мы даже немного приостанавливали работу заводов зимой текущего года для того, чтобы не допустить "затоварки" продукции. То есть, у нас сейчас абсолютный профицит.

Поэтому таких факторов для резкого роста нет. Если говорить о прогнозном увеличении, я думаю, что в краткосрочной перспективе это один, максимум - 5 тенге рост. Но это рынок покажет. Сейчас факторов для роста, которые существенно будут влиять, нет", - резюмировал министр.

Напомним, в начале года эксперты сообщали, что решение вопроса нехватки бензина и дизеля для автовладельцев может занять несколько лет. Пока что достичь этой цели мешает ряд факторов.

Позже стало известно, что в Казахстане не будут строить новый нефтеперерабатывающий завод, но увеличат производство в уже существующих. Таким образом хотят решить проблему с дефицитом топлива.

Также о планируемом повышении цен сообщалось еще в середине апреля, однако это повышение должно коснуться только иностранцев.

В мае министр энергетики подписал приказ, повышающий цены на топливо для иностранцев.

Позже в Минэнерго поясняли, что низкая стоимость топлива в Казахстане приводит к перетокам в соседние страны и внутреннему дефициту. Поэтому повышение цен будет неизбежным решением.

Эксперты же раскритиковали данное решение, посчитав, что оно никак не поможет решить проблему с перетоком топлива в другие страны.

Позже стало известно, что в Казахстане установили розничные цены на бензин и дизельное топливо. Для граждан страны будут действовать лимиты со сниженными ценами.