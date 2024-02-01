Не только Китай: какие страны инвестируют в Казахстан

Казахстан оказался популярной страной для иностранных инвесторов. Деньги вкладывают компании из Китая, России, Швейцарии, США и Нидерландов. Куда идут инвестиции, читайте в материале NUR.KZ.
Ситуация в мире с иностранными инвестициями в 2023 году оказалась не очень удачной. Во многие страны, как сообщает портал Finprom, объем вложенных средств оказался заметно меньше, чем годом ранее.
Например, в странах Северной Америки был зафиксирован нулевой рост, а в Евросоюзе, если не брать во внимание Нидерланды и Люксембург, приток средств вообще сократился на 23%.
На этом фоне неплохо себя чувствует Казахстан. Еще по итогам 2022 года валовой приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну увеличился на 17,7% достигнув рекордных 28 млрд долларов.
За 9 месяцев 2023 года эта сумма уже составила 20 млрд долларов и, как считают эксперты, по итогам всех 12 месяцев сумма превысит среднегодовое значение.
Из каких стран идут деньги
Главным инвестором для Казахстана в 2023 году стали Нидерланды, которые вложили в экономику страны 4,6 млрд долларов. Следом идут Соединенные Штаты Америки – 3,1 млрд долларов. А Швейцария замыкает тройку лидеров – 1,9 млрд долларов.
В топ-5 также попали Россия (1,8 млрд долларов) и Китай (1,4 млрд долларов). Также активно инвестировали в экономику страны Южная Корея, Бельгия, Франция, Германия и Великобритания.
Куда шли иностранные средства
Самым популярным направлением для иностранных инвесторов стал сектор горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – туда поступило более 8,5 млрд долларов.
Следом идет обрабатывающая промышленность – 3,9 млрд долларов, а на третьем месте оказалась сфера оптовой, розничной торговли и ремонта автомобилей с мотоциклами – 3,8 млрд долларов.
Активно вкладывались иностранные средства в сектор транспорта и складирования (854,9 млн долларов), а также в финансовую и страховую деятельность (725,3 млн долларов).
Стоит отметить, что с такими показателями Казахстан оказался самой привлекательной страной для иностранных инвесторов в Евразийском регионе.
Сейчас на его долю приходится 27,2% всех ПИИ в регионе. Кроме того, Казахстан также занял первое место по объемам инвестиций среди 15 стран постсоветского пространства и Центральной Азии с долей в 61%.
Данная ситуация выгодна не только государству и компаниям, которые получают иностранное финансирование, но и рядовым гражданам, ведь благодаря инвестициям улучшается инфраструктура страны, создаются новые рабочие места, а качество услуг для населения становится выше.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2058628-ne-tolko-kitay-kakie-strany-investiruyut-v-kazahstan/