Не только Китай: какие страны инвестируют в Казахстан

Казахстан оказался популярной страной для иностранных инвесторов. Деньги вкладывают компании из Китая, России, Швейцарии, США и Нидерландов. Куда идут инвестиции, читайте в материале NUR.KZ.

Ситуация в мире с иностранными инвестициями в 2023 году оказалась не очень удачной. Во многие страны, как сообщает портал Finprom, объем вложенных средств оказался заметно меньше, чем годом ранее.

Например, в странах Северной Америки был зафиксирован нулевой рост, а в Евросоюзе, если не брать во внимание Нидерланды и Люксембург, приток средств вообще сократился на 23%.

На этом фоне неплохо себя чувствует Казахстан. Еще по итогам 2022 года валовой приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну увеличился на 17,7% достигнув рекордных 28 млрд долларов.

За 9 месяцев 2023 года эта сумма уже составила 20 млрд долларов и, как считают эксперты, по итогам всех 12 месяцев сумма превысит среднегодовое значение.

Прямые иностранные нвестиции в Казахстан. Инфографика: finprom.kz

Из каких стран идут деньги

Главным инвестором для Казахстана в 2023 году стали Нидерланды, которые вложили в экономику страны 4,6 млрд долларов. Следом идут Соединенные Штаты Америки – 3,1 млрд долларов. А Швейцария замыкает тройку лидеров – 1,9 млрд долларов.

В топ-5 также попали Россия (1,8 млрд долларов) и Китай (1,4 млрд долларов). Также активно инвестировали в экономику страны Южная Корея, Бельгия, Франция, Германия и Великобритания.

Куда шли иностранные средства

Самым популярным направлением для иностранных инвесторов стал сектор горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – туда поступило более 8,5 млрд долларов.

Следом идет обрабатывающая промышленность – 3,9 млрд долларов, а на третьем месте оказалась сфера оптовой, розничной торговли и ремонта автомобилей с мотоциклами – 3,8 млрд долларов.

Активно вкладывались иностранные средства в сектор транспорта и складирования (854,9 млн долларов), а также в финансовую и страховую деятельность (725,3 млн долларов).

Иностранные инвестиции в экономику Казахстана. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что с такими показателями Казахстан оказался самой привлекательной страной для иностранных инвесторов в Евразийском регионе.

Сейчас на его долю приходится 27,2% всех ПИИ в регионе. Кроме того, Казахстан также занял первое место по объемам инвестиций среди 15 стран постсоветского пространства и Центральной Азии с долей в 61%.

Данная ситуация выгодна не только государству и компаниям, которые получают иностранное финансирование, но и рядовым гражданам, ведь благодаря инвестициям улучшается инфраструктура страны, создаются новые рабочие места, а качество услуг для населения становится выше.