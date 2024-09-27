Почему укрепление тенге может быть невыгодно для Казахстана, объяснил эксперт

Этой осенью казахстанская национальная валюта может укрепиться до 470 тенге за доллар. Однако эксперт считает, что это не выгодно для экономики Казахстана, передает сайт телеканала КТК.

Аналитики прогнозируют, что тенге этой осенью продолжит крепнуть. За прошедшие сутки национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на полтора пункта.

Связывают укрепление тенге в этом году в том числе с тратами властей на ликвидацию последствий паводков. Значительное количество долларов из резервов правительства пришлось продать, что привело к ослаблению американской валюты.

Сейчас же курс тенге по отношению к иностранным деньгам укрепился из-за приближения отчетного периода.

Вместе с тем эксперты отмечают, что слишком сильное усиление нацвалюты может иметь и негативный эффект.

"Наше укрепление тенге, оно отрицательно влияет на поступление в бюджет и чуточку снижает интерес наших экспортеров. А мы развивающаяся страна, мы должны развивать экспорт, и мы должны заинтересовать наших экспортеров больше экспортировать.

Вот Китай такую политику ведет, он искусственно иногда свой юань снижает. Тогда их товары становятся конкурентоспособными в других странах", - пояснил кандидат экономических наук Сапарбай Жубаев.

Источник: КТК