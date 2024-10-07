Золото оказалось в 50 раз выгоднее доллара в Казахстане

На 7 октября один грамм золота в Казахстане стоит 41 168,70 тенге. Его доходность за год составила 47,14%. Это в 50 раз больше, чем у доллара, который вырос на 0,92%. Подробности читайте на NUR.KZ.

В 2024 году стоимость золота неоднократно била рекорды. Еще недавно цена за один грамм драгоценного металла достигла 40 тыс. тенге, а уже по состоянию на 7 октября, согласно данным Национального банка РК, она составляет 41 168,70 тенге.

При этом 6 октября 2023 года золото стоило 27 979,31 тенге. То есть, если казахстанец год назад приобрел золотой слиток, то за каждый грамм он сейчас имеет прибыть в размере 13 189,39 тенге – за год цены на драгметалл выросли на 47,14%.

Такая доходность в разы превосходит прибыль, которую могли бы получить казахстанцы, вложившие, например, в иностранную валюту.

Так, например, по состоянию на 7 октября 2024 года курс доллара составляет 481,84 тенге – это всего лишь на 0,92% больше, чем было 6 октября 2023 года. То есть доходность золота в 50 раз превысила рост вложений в американскую валюту.

У евро доходность заметно выше. Текущий курс – 531,33 тенге, что сразу на 5,93% больше прошлогоднего. Интересно, что казахстанцы, купившие рубли, оказались примерно в таком же плюсе – сейчас российская валюта стоит 5,07 тенге, что на 5,85% больше, чем годом ранее.

По сути, в 2024 году более высокую доходность, чем золото, показали лишь некоторые криптовалюты. На текущий момент биткоин стоит сразу на 124,8% больше, чем 8 октября 2023 года – 62 869,8 долларов. А Ethereum стоит 2 458,9 долларов, что на 50,14% больше, чем год назад.

Доходность разных финансовых инструментов в 2024 году Актив 7 октября

2024 года 6-8 октября

2023 года Доход Золото ₸41 168,70 ₸27 979,31 47,14% Доллар ₸481,84 ₸477,44 0,92% Евро ₸531,33 ₸501,60 5,93% Рубль ₸5,07 ₸4,79 5,85% Биткоин $62 869,797 $27 957,712 124,87% Ethereum $2 458,893 $1 637,695 50,14%

При этом золото за прошедший год оказалось выгоднее и тенговых депозитов. Среднерыночная ставка по депозитам физических лиц, открытым в октябре 2023 года, согласно данным Национального банка РК, составляла 14% годовых.

То есть золотой слиток весом 5 граммов (минимальный вес для покупки в Казахстане) год назад стоил порядка 139 896,55 тенге, по официальному курсу Нацбанка. Сейчас он подорожал примерно на 65 947 тенге.

Депозит, также открытый год назад на сумму 139 896,55 тенге под 14% за год с учетом капитализации принес 20 893 тенге. С валютами суммы скромнее: на вложении этой же суммы в доллары удалось бы заработать всего 1 311,7 тенге, в евро – 8 286,1 тенге, а в рубли – 8 103,8 тенге.

При этом не стоит забывать, что курсы покупки валюты банками и обменными пунктами может быть меньше официальных, поэтому реальная прибыль окажется еще меньше.