Сколько денег тратят на одно рабочее место в госорганах Казахстана, рассказали аналитики

Стоимость одного рабочего места в разных ведомствах, с учетом зарплат и административных расходов, может достигать от 479 тыс. до 1,8 млн тенге. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
- По данным аналитиков Telegram-канала "Черный лебедь, рак и щука", стоимость одного рабочего места в госорганах Казахстана варьируется от 479 тыс. до 1,8 млн тенге в месяц.
- Самые высокие расходы на одно рабочее место отмечаются в Аппарате высшего судебного совета (1,83 млн тенге), Высшей аудиторской палате (1,45 млн тенге) и Министерстве цифрового развития (1,06 млн тенге).
- По общему объему административных расходов лидируют Министерство финансов (107,4 млрд тенге), Генеральная прокуратура (38,7 млрд тенге) и Министерство здравоохранения (28,3 млрд тенге).
Расходы государственного бюджета превышают его доходы, которые в основном обеспечиваются за счет налоговых поступлений. В результате Казахстан сталкивается с дефицитом бюджета.
А чтобы покрыть эти расходы, приходится изымать деньги из Национального фонда РК, который потерял около 100 млрд долларов за последние 10 лет. В связи с этим президент Казахстана заявил об ошибке правительства и необходимости жесткого контроля расходов.
Как сообщают аналитики Telegram-канала "Черный лебедь, рак и щука", одним из видов таких расходов госбюджета являются административные траты госорганов.
Они включают в себя: оплату труда госслужащих, взносы работодателей по ОСМС и в ЕНПФ, транспортное обслуживание, топливо, служебные командировки, обслуживание зданий, оплата аренды, канцтовары, коммунальные, банковские услуги и услуги связи.
Самые дорогие рабочие места
Как отмечается в источнике, если разделить текущие административные расходы каждого ведомства (без подведомственных учреждений) на штатную численность и на 12 месяцев, то можно получить среднюю стоимость содержания одного рабочего места в месяц (без учета квалификаций, стажа, должности и так далее).
При этом указывается, что для некоторых государственных учреждений сложно ранжировать текущие административные расходы из-за особенностей их структуры и недостатка данных. К ним относятся министерства внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, обороны, иностранных дел и Администрация президента.
Так, наибольшая средняя стоимость одного рабочего места на 2025 год, согласно данным аналитиков, отмечается в Аппарате высшего судебного совета – 1 828 686 тенге в месяц. Также отметку в 1 млн тенге преодолели показатели:
- Высшей аудиторской палаты – 1 451 078 тенге расходуется в среднем на одно рабочее место в месяц;
- Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – 1 061 468 тенге;
- Национального центра по правам человека – 1 027 490 тенге на человека;
- Агентства по защите и развитию конкуренции – 1 011 842 тенге.
Однако более интересны показатели по общим административным расходам госучреждений, так как штатная численность сотрудников и стоимость рабочего места в них может существенно отличаться.
|Госорган
|Штатная численность, ед.
|Стоимость рабочего места, тг
|Расходы на 2025 год, млн тг
|Министерство финансов
|15 350
|582 986
|107 385
|Генеральная прокуратура
|5 886
|548 575
|38 746
|Министерство здравоохранения
|4 929
|479 233
|28 345
|Министерство сельского хозяйства
|3 570
|652 094
|27 935
|Агентство по финансовому мониторингу
|1 867
|723 863
|16 217
|Агентство по противодействию коррупции
|1 868
|711 186
|15 941
|Агентство по стратегичесому планированию и реформам
|2 862
|453 098
|15 561
|Министерство юстиции
|1 557
|595 098
|11 118
|Министерство труда и социальной защиты населения
|846
|968 485
|9 832
|Министерство экологии и природных ресурсов
|1 006
|545 081
|7 463
|Министерство национальной экономики
|771
|803 201
|7 431
|Министерство транспорта
|807
|675 795
|6 544
|Министерство энергетики
|445
|965 974
|5 183
|Министерство промышленности
|561
|719 995
|4 847
|Министерство водных ресурсов и ирригации
|441
|905 781
|4 793
|Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
|357
|1 061 468
|4 547
|Министерство торговли и интеграции
|467
|789 233
|4 422
|Высшая аудиторская палата
|228
|1 451 078
|3 970
|Аппарат правительства
|593
|538 708
|3 833
|Министерство культуры и информации
|475
|790 664
|3 557
|Министерство просвещения
|395
|748 185
|3 546
|Агентство по защите и развитию конкуренции
|267
|1 011 842
|3 241
|Министерство науки и высшего образования
|231
|815 873
|2 261
|Министерство туризма и спорта
|165
|834 758
|1 652
|Национальный центр по правам человека
|105
|1 027 490
|1 294
|Аппарат высшего судебного совета
|50
|1 828 686
|1 097
Какие госорганы тратят больше всего денег
По совокупному объему текущих административных расходов на 2025 год в лидерах оказались:
- Министерство финансов – всего объем указанных затрат составит 107,385 млрд тенге, а средняя стоимость рабочего места равна 582 986 тенге в месяц. Ведомство также занимает лидирующее положение по штатной численности сотрудников (15 350 человек);
- Генеральная прокуратура – на 5 886 человек приходится 38,746 млрд тенге расходов, а стоимость рабочего места достигает 548 575 тенге;
- Министерство здравоохранения – административные расходы на 4 929 человек составляют 28,345 млрд тенге, а стоимость рабочего места равна 479 233 тенге;
- Министерство сельского хозяйства – при штатной численности в 3 570 человек объемы расходов достигают 27,935 млрд тенге (средняя стоимость рабочего места равна 652 094 тенге).
В то же время наименьшие совокупные административные расходы оказались у ведомств, которые имеют наибольшие показатели стоимости одного рабочего места. Дело в том, что по ним отмечено наличие небольшого штата сотрудников.
Например, к ним относятся:
- Аппарат высшего судебного совета – несмотря на самую дорогую стоимость рабочего места (1 828 686 тенге) совокупные расходы составили 1,097 млрд тенге при численности штата в 50 человек;
- Национальный центр по правам человека – на штат из 105 человек расходуется 1,294 млрд тенге, а административные затраты на одно рабочее место достигают 1 027 490 тенге;
- Министерство туризма и спорта – при штатной численности в 165 человек и средней стоимости рабочего места в 834 758 тенге расходы составляют 1,652 млрд тенге.
При это не всегда количество сотрудников влияет на совокупный объем административных расходов госучреждений.
Например, Агентство по стратегическому планированию и реформам со штатным количеством в 2 862 человек и расходами в 15,561 млрд тенге (453 098 тенге за одно рабочее место) тратит меньше бюджетных средств, чем Агентство по финансовому мониторингу – 1 867 человек и 16,217 млрд тенге административных расходов (723 863 тенге на рабочее место).
Ранее мы рассказывали о том, сколько денег собрали нацфонды Казахстана, России и Норвегии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2158965-skolko-deneg-planiruyut-potratit-na-zarplaty-gosorgany-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/