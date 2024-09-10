Сколько денег тратят на одно рабочее место в госорганах Казахстана, рассказали аналитики

Стоимость одного рабочего места в разных ведомствах, с учетом зарплат и административных расходов, может достигать от 479 тыс. до 1,8 млн тенге. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По данным аналитиков Telegram-канала "Черный лебедь, рак и щука", стоимость одного рабочего места в госорганах Казахстана варьируется от 479 тыс. до 1,8 млн тенге в месяц.

Самые высокие расходы на одно рабочее место отмечаются в Аппарате высшего судебного совета (1,83 млн тенге), Высшей аудиторской палате (1,45 млн тенге) и Министерстве цифрового развития (1,06 млн тенге).

По общему объему административных расходов лидируют Министерство финансов (107,4 млрд тенге), Генеральная прокуратура (38,7 млрд тенге) и Министерство здравоохранения (28,3 млрд тенге).

Расходы государственного бюджета превышают его доходы, которые в основном обеспечиваются за счет налоговых поступлений. В результате Казахстан сталкивается с дефицитом бюджета.

А чтобы покрыть эти расходы, приходится изымать деньги из Национального фонда РК, который потерял около 100 млрд долларов за последние 10 лет. В связи с этим президент Казахстана заявил об ошибке правительства и необходимости жесткого контроля расходов.

Как сообщают аналитики Telegram-канала "Черный лебедь, рак и щука", одним из видов таких расходов госбюджета являются административные траты госорганов.

Они включают в себя: оплату труда госслужащих, взносы работодателей по ОСМС и в ЕНПФ, транспортное обслуживание, топливо, служебные командировки, обслуживание зданий, оплата аренды, канцтовары, коммунальные, банковские услуги и услуги связи.

Самые дорогие рабочие места

Как отмечается в источнике, если разделить текущие административные расходы каждого ведомства (без подведомственных учреждений) на штатную численность и на 12 месяцев, то можно получить среднюю стоимость содержания одного рабочего места в месяц (без учета квалификаций, стажа, должности и так далее).

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом указывается, что для некоторых государственных учреждений сложно ранжировать текущие административные расходы из-за особенностей их структуры и недостатка данных. К ним относятся министерства внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, обороны, иностранных дел и Администрация президента.

Так, наибольшая средняя стоимость одного рабочего места на 2025 год, согласно данным аналитиков, отмечается в Аппарате высшего судебного совета – 1 828 686 тенге в месяц. Также отметку в 1 млн тенге преодолели показатели:

Высшей аудиторской палаты – 1 451 078 тенге расходуется в среднем на одно рабочее место в месяц;

расходуется в среднем на одно рабочее место в месяц; Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – 1 061 468 тенге ;

; Национального центра по правам человека – 1 027 490 тенге на человека;

на человека; Агентства по защите и развитию конкуренции – 1 011 842 тенге.

Однако более интересны показатели по общим административным расходам госучреждений, так как штатная численность сотрудников и стоимость рабочего места в них может существенно отличаться.

Госорган Штатная численность, ед. Стоимость рабочего места, тг Расходы на 2025 год, млн тг Министерство финансов 15 350 582 986 107 385 Генеральная прокуратура 5 886 548 575 38 746 Министерство здравоохранения 4 929 479 233 28 345 Министерство сельского хозяйства 3 570 652 094 27 935 Агентство по финансовому мониторингу 1 867 723 863 16 217 Агентство по противодействию коррупции 1 868 711 186 15 941 Агентство по стратегичесому планированию и реформам 2 862 453 098 15 561 Министерство юстиции 1 557 595 098 11 118 Министерство труда и социальной защиты населения 846 968 485 9 832 Министерство экологии и природных ресурсов 1 006 545 081 7 463 Министерство национальной экономики 771 803 201 7 431 Министерство транспорта 807 675 795 6 544 Министерство энергетики 445 965 974 5 183 Министерство промышленности 561 719 995 4 847 Министерство водных ресурсов и ирригации 441 905 781 4 793 Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 357 1 061 468 4 547 Министерство торговли и интеграции 467 789 233 4 422 Высшая аудиторская палата 228 1 451 078 3 970 Аппарат правительства 593 538 708 3 833 Министерство культуры и информации 475 790 664 3 557 Министерство просвещения 395 748 185 3 546 Агентство по защите и развитию конкуренции 267 1 011 842 3 241 Министерство науки и высшего образования 231 815 873 2 261 Министерство туризма и спорта 165 834 758 1 652 Национальный центр по правам человека 105 1 027 490 1 294 Аппарат высшего судебного совета 50 1 828 686 1 097

Какие госорганы тратят больше всего денег

По совокупному объему текущих административных расходов на 2025 год в лидерах оказались:

Министерство финансов – всего объем указанных затрат составит 107,385 млрд тенге , а средняя стоимость рабочего места равна 582 986 тенге в месяц. Ведомство также занимает лидирующее положение по штатной численности сотрудников (15 350 человек);

, а средняя стоимость рабочего места равна в месяц. Ведомство также занимает лидирующее положение по штатной численности сотрудников (15 350 человек); Генеральная прокуратура – на 5 886 человек приходится 38,746 млрд тенге расходов, а стоимость рабочего места достигает 548 575 тенге ;

расходов, а стоимость рабочего места достигает ; Министерство здравоохранения – административные расходы на 4 929 человек составляют 28,345 млрд тенге , а стоимость рабочего места равна 479 233 тенге ;

, а стоимость рабочего места равна ; Министерство сельского хозяйства – при штатной численности в 3 570 человек объемы расходов достигают 27,935 млрд тенге (средняя стоимость рабочего места равна 652 094 тенге).

В то же время наименьшие совокупные административные расходы оказались у ведомств, которые имеют наибольшие показатели стоимости одного рабочего места. Дело в том, что по ним отмечено наличие небольшого штата сотрудников.

Например, к ним относятся:

Аппарат высшего судебного совета – несмотря на самую дорогую стоимость рабочего места ( 1 828 686 тенге ) совокупные расходы составили 1,097 млрд тенге при численности штата в 50 человек;

) совокупные расходы составили при численности штата в 50 человек; Национальный центр по правам человека – на штат из 105 человек расходуется 1,294 млрд тенге , а административные затраты на одно рабочее место достигают 1 027 490 тенге ;

, а административные затраты на одно рабочее место достигают ; Министерство туризма и спорта – при штатной численности в 165 человек и средней стоимости рабочего места в 834 758 тенге расходы составляют 1,652 млрд тенге.

При это не всегда количество сотрудников влияет на совокупный объем административных расходов госучреждений.

Например, Агентство по стратегическому планированию и реформам со штатным количеством в 2 862 человек и расходами в 15,561 млрд тенге (453 098 тенге за одно рабочее место) тратит меньше бюджетных средств, чем Агентство по финансовому мониторингу – 1 867 человек и 16,217 млрд тенге административных расходов (723 863 тенге на рабочее место).

Ранее мы рассказывали о том, сколько денег собрали нацфонды Казахстана, России и Норвегии.