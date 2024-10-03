Подорожание жилья грозит Казахстану из-за планов по отмене налоговой льготы, заявил эксперт

В связи с планами по отмене льготы по НДС при покупке жилья стоимость квадратных метров может возрасти для сектора эконом-класса. При этом элитное жилье не пострадает. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Виктор Микрюков, президент Ассоциации застройщиков Казахстана, предупредил о возможном подорожании жилья из-за планов отменить льготы по НДС при покупке квартир.

По словам эксперта, отмена льготы по НДС в первую очередь ударит по эконом-жилью и стандартному жилью, в то время как премиальный сегмент и объекты бизнес-класса это не затронет.

Причиной рассмотрения отмены налоговых льгот является необходимость пополнения дефицитного бюджета страны, однако президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил отложить принятие нового Налогового кодекса на год.

Налог на добавленную стоимость (НДС) – это один из основных налогов, который занимает около 25-30% всех денежных поступлений в бюджет страны. Он взимается в размере 12% при оплате товаров и услуг.

В ходе выступления на 14-м Казахстанском Юридическом Форуме 2024 (KLF2024) Виктор Микрюков, президент Ассоциации застройщиков Казахстана, сообщил о том, что теперь планируется удерживать этот налог при покупке квартир.

"Грядет подорожание стоимости жилья, потому что наше Министерство национальной экономики и наши фискалы приняли решение отменить льготы гражданам по НДС при покупке жилья", – сообщил эксперт.

Почему жилье подорожает

Как сообщает эксперт, если подобные решения будут приняты, то при покупке жилья казахстанцы также будут платить НДС. При этом такое нововведение затронет именно самый доступный сегмент рынка.

"Это ударит по эконом жилью, это ударит по стандартному жилью. Но премиальные и объекты бизнес-класса это не затронет, потому что застройщики там компенсируют за счет дополнительной прибыли эти вопросы.

А эконом, где себестоимость итак на пределе, – то есть маржа по этим объектам минимальна – там они (застройщики – прим. ред.) будут вынуждены поднимать цены", – заявил эксперт.

Однако ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил отложить на год принятие нового Налогового кодекса, чтобы подготовить его на качественном уровне. Поэтому пока неизвестно, будут ли приняты подобные изменения.

Фигурки и монеты. Иллюстративное фото: Wipada Wipawin/Getty Images

Зачем нужно удерживать НДС

Основной причиной для устранения тех или иных налоговых льгот служит необходимость пополнения бюджета страны.

Дело в том, что он остается дефицитным – поступлений недостаточно для покрытия расходов государства на содержание административного аппарата, социальных программ, выплаты заработных плат бюджетникам и так далее.

В результате дефицит приходится покрывать за счет средств из Национального фонда РК.

Ранее аналитики Telegram-канала Finance.kz отмечали, что в текущей ситуации требуется реформа казахстанской налоговой системы: она должна касаться администрирования налогов и упрощения налоговой системы, но не снижения платежей в бюджет.