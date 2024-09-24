Что делать казахстанцам, которые не могут взять ипотеку, ответил Шарлапаев

На брифинге в правительстве главу Минпромышленности спросили, как быть казахстанцам, у которых не получается накопить первоначальный взнос и взять ипотеку, передает корреспондент NUR.KZ.

"На самом деле, программ достаточно много. Но основная часть совершенно справедливо направлена на социально уязвимые слои населения. Не всегда у всех бывает возможность взять ипотеку. Для этих людей, если они социально уязвимы, у нас и есть программа субсидирования арендной платы, когда государство субсидирует 50% арендной платы.

Если вы посмотрите на программу "Наурыз" - она получила широкое распространение. Причем она распространяется не только на социально уязвимые слои населения, но и на рядовых граждан. На эти программы выделяется порядка 300 млрд тенге", - заявил глава министерства промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

По мнению министра, с точки зрения обеспечения жильем государство в этом году "приняло беспрецедентные меры".

"Более того, сейчас законодательно прорабатываются изменения для того, чтобы позволить это жилье потом приватизировать по остаточной стоимости. И здесь тоже мы считаем, что государство все-таки принимает достаточно мер для обеспечения жильем. Оно работает не просто с определенными группами людей, а работает по целому спектру решений, начиная с того, что, если не получается накопить на депозит - мы будем субсидировать аренду, если получается накопить - запущенные программы работают", - добавил министр.

Ранее глава Минпромышленности и строительства Канат Шарлапаев ответил, зачем в Казахстане предлагают ввести обязательное страхование жилья.

Напомним, мы писали, что в Казахстане можно взять ипотеку без первоначального взноса с предоставлением дополнительного залога. Подробнее об этом сообщалось здесь.

Кроме этого, некоторые банки выдают ипотеку на покупку вторичного жилья. У таких займов есть свои требования, в том числе и к возрасту постройки.

При этом казахстанцы должны понимать, что недостаточный доход - лишь одна из причин, по которой можно получить отказ при оформлении ипотеки. Какие факторы еще влияют на решение банка - мы писали здесь.

Недавно стало известно, что некоторым казахстанцам государство выдает деньги на покупку жилья в ипотеку. Правила этой процедуры обновили, поэтому помощь можно будет получить даже с более высокими доходами. Речь идет о выдаче жилищных сертификатов. Участники смогут подать заявку через веб-портал egov.kz. Для этого потребуется наличие ЭЦП.