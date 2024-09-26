Еще один вид ипотеки предлагают внедрить в Казахстане

Представитель союза строителей Казахстана Вячеслав Лазарев на форуме предложил внедрить в Казахстане исламскую ипотеку, передает корреспондент NUR.KZ.

26 сентября РОЮЛ "Союз строителей Казахстана" провел круглый стол на тему "Жилищная политика в Казахстане: инновации, реновация и ипотечные инструменты". Один из спикеров мероприятия, Вячеслав Лазарев, отметил, что во всем мире существует практика так называемых "этических финансов" или их называют еще "исламскими финансами". Емкость рынка, по его словам, составляет около 5% всего мирового ВВП.

"Во многих странах есть активное законодательство, которое регламентирует эти отношения. В том числе российское законодательство, там есть понятие "этические финансы". В казахстанском законодательстве также прописано понятие "этические исламские финансы", но к сожалению на практике мы видим, что наши банки, в том числе "Отбасы банк", и другие банки не работают с этим направлением", - отметил он.

А направление, заявил спикер, очень актуальное.

"Внедрение исламской ипотеки даст возможность в первую очередь для верующей категории населения решить свой жилищный вопрос. Потому что по нормам шариата ипотека является смертельным грехом наравне с другими грехами вплоть до убийства. Поэтому для верующего человека взять ипотеку равноценно тяжким грехам. Поэтому более 1,5 млн человек получат возможность приобрести жилье в рамках своих убеждений... Это огромный потенциал для длительных отношений. Особенно сейчас, когда мы видим, что рынок находится в длительной рецессии, это дополнительно стимулирующие меры поддержки для жилищного рынка и для самих клиентов, которые не могут традиционно приобрести жилье по принципам классической ипотеки", - убежден он.

Он сообщил, что эти люди имеют 30 или 40% первоначального взноса, и могут эти средства направить в экономику Казахстана. По разным оценкам, сумма составляет до 1 трлн тенге.

Добавим, ранее мы писали, сколько стоят квартиры по обновленным ипотекам "Наурыз" и "Отау" в Казахстане.

Также сообщалось, что изменились правила выдачи жилищных сертификатов для покупки жилья в ипотеку. Правила этой процедуры обновили, поэтому помощь можно будет получить даже с более высокими доходами.

Еще в Казахстане планируют в 2025 году перезапустить еще две жилищные программы: "Ұмай" и "Зеленая ипотека". Ограничений по наличию жилья у заемщиков по ним не будет. Подробнее читайте здесь.