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"Пузырь" уменьшается: что происходит с рынком жилья в Казахстане, рассказали аналитики

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Мужчина держит модель дома
Продажа жилья. Иллюстративное фото: freepik.com

Рынок жилья характеризуется высокими ценами на квадратные метры, однако общий тренд его динамики оказался снижающимся. А риски "перегрева" уменьшаются. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Когда стоимость жилья растет слишком быстро и приводит к ажиотажу, обычно говорят о возникновении "пузыря" на рынке жилой недвижимости.

Согласно сообщению Telegram-канала Economy.kz, в апреле индекс пузыря снизился. И даже начало реализации льготной программы "Отау" не привело к перегреву рынка жилья.

Напомним, что сегодня завершается прием заявок по другой ипотечной программе.

Что с ценами и активностью

Как отмечают аналитики, индекс пузыря на рынке жилья Казахстана снизился в апреле 2024 года и составляет -0,13 индексного пункта, продолжая понижательный тренд, начавшийся в ноябре 2023 года.

При этом спрос на рынке жилья оставался относительно стабильным и не демонстрирует всплеска. Так, в апреле количество сделок купли-продажи сократилось на 0,6% в годовом выражении, но выросло на 18,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Несмотря на это, цены на рынке жилья не успевают за инфляцией: рост цен в апреле составил 0,6% по сравнению с мартом, в то время как стоимость первичного жилья снизилась на 0,4%. Было выдано ипотечных кредитов на сумму 133,9 млрд тенге, а общий объем ипотечного портфеля достиг 5,7 трлн тенге, что составляет 19,7% от кредитов экономике от банков второго уровня (БВУ).

"Таким образом, доля ипотеки в кредитах продолжает сокращаться, чему способствует рост средневзвешенной ипотечной ставки, которая увеличилась до 11,2%", – отмечают аналитики.

Другими словами, рынок жилья в Казахстане продолжает демонстрировать признаки охлаждения, несмотря на запуск новых льготных программ и продолжающийся спрос на ипотечное кредитование.

Напомним, что в 2021 году аналитики сообщали, что пузырь на рынке жилья продержится еще 2-4 года.

Также в апреле текущего года эксперты прогнозировали рост цен на жилье в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2125701-puzyr-umenshaetsya-chto-proishodit-s-rynkom-zhilya-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/

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