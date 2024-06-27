Прием заявок по ипотеке под 7-9% завершается в Казахстане

У льготной ипотеки "Наурыз" завершается прием заявок – 28 июня станет последним днем, когда можно будет стать участником программы. Сколько времени осталось у казахстанцев, узнали журналисты NUR.KZ.

Ипотека "Наурыз" позволяет казахстанцам получить льготный жилищный кредит под 9% или 7% – для граждан из социально уязвимых слоев населения.

При этом потенциальным участникам нужно поспешить с подачей заявок, ведь, как сообщили в "Отбасы банке", их прием завершается 28 июня в 21:00 час. То есть остался всего один день.

Есть также небольшая отсрочка: клиенты банка, которые начали процесс подачи заявки и по каким-то причинам его не завершили, могут это сделать до 13:00 часов 29 июня. После этого времени все незавершенные заявки будут аннулированы, вне зависимости от того на какой стадии они находятся.

Тем гражданам, которые не вошли в списки программы "Отау" и не попадут в пул участников ипотеки "Наурыз", расстраиваться не стоит. В банке сообщили, что в период с 14 сентября по 1 октября текущего года должен быть дополнительный набор на участие в этих двух программах.

Таким образом еще у нескольких тысяч граждан появится возможность получить свои квартиры к концу года. Напомним, что отбор будет осуществляться по бальной системе.

На данный момент в рамках программы "Наурыз" было успешно подано 33 794 заявки. Примечательно, что половина из них принадлежит семейным казахстанцам, у которых есть дети, а большая часть, 18 960 заявок, поданы женщинами. Примерно 40% всех заявок между тем поступило от граждан из социально уязвимых слоев.

Напомним, в рамках программы "Наурыз" можно оформить ипотеку на следующих условиях:

первоначальный взнос: от 20% ;

; ставка по кредиту для социально-уязвимых категорий граждан, состоящих в очереди на жилье: 7% (ГЭСВ от 7,3% до 8,9%);

(ГЭСВ от 7,3% до 8,9%); ставка по кредиту для всех категорий граждан: 9% (ГЭСВ от 9,3% до 11,8%);

(ГЭСВ от 9,3% до 11,8%); срок кредита: до 19 лет ;

; максимальная сумма займа: 36 млн тенге – для Астаны и Алматы и 30 млн тенге – для других регионов.

Напомним, ранее эксперты подсчитали примерную сумму, которую придется заплатить в рамках ипотеки "Наурыз".