Как помогают с жильем работникам мирового рынка труда

Многие работодатели мирового рынка труда, чтобы привлечь новых сотрудников, помогают им с жильем. По последним данным, такую поддержку оказывают примерно 51% компаний. Подробности читайте на NUR.KZ.

Собственное жилье может позволить себе не каждый. Особенно это касается Казахстана – дорогие квадратные метры и высокие процентные ставки по рыночным ипотекам делают жилье недоступным для рядовых граждан.

Между тем, как отмечает портал , в мире с этой проблемой активно борется бизнес. Компании готовы оказывать поддержку своим сотрудникам в жилищном вопросе, чтобы привлечь их к себе.

Так, в рамках исследования, которое охватило порядка 300 работодателей из Германии, Дании, Великобритании, Швеции и Нидерландов, выяснилось, что три из четырех компаний считают, что жилищная помощь вносит положительный вклад в привлечение новых сотрудников.

При этом порядка 73% опрошенных работодателей заявили, что такая поддержка повышает вовлеченность персонала и еще 69% отметили, что они таким образом удерживают ценные кадры.

Жилищная помощь со стороны работодателя делает его более привлекательным в глазах сотрудников. Однако ее отсутствие, даже если вакансия является очень привлекательной, сразу же снижает количество иностранных соискателей примерно на 30-40%. При выборе работодателя 6 из 10 работников обращают на это внимание.

Примечательно, что поддержка оказывается не только на словах. Согласно исследованию, 51% работодателей предоставляют своим сотрудникам жилищную помощь:

"46% тем или иным способом возмещают частично или полностью затраты, связанные с арендой или покупкой дома, 44% оказывают помощь в поиске жилья. Ещё 37% предлагают сотрудникам жилье, зарезервированное компанией для этих целей", – отмечают эксперты.

Стоит отметить, что примерно 31% работодателей, которые не оказывают никакой поддержки, не делают это просто потому, что пока не знают, как это лучше реализовать.

Как работодатели помогают своим сотрудникам с жильем. Инфографика: finprom.kz

В Казахстане у работников также есть возможность приобрести дом или квартиру на льготных условиях. В стране действуют различные жилищные программы, например, региональные ипотеки для работающей молодежи с низкой процентной ставкой.

Также действует программа переселения специалистов в трудодефицитные регионы или сельскую местность.

В целом,также не стоит забывать про ипотечные программы для корпоративных клиентов, когда работодатели помогают своим сотрудникам оформить ипотеку в банке на льготных условиях.