Как помогают с жильем работникам мирового рынка труда

Многие работодатели мирового рынка труда, чтобы привлечь новых сотрудников, помогают им с жильем. По последним данным, такую поддержку оказывают примерно 51% компаний. Подробности читайте на NUR.KZ.
Собственное жилье может позволить себе не каждый. Особенно это касается Казахстана – дорогие квадратные метры и высокие процентные ставки по рыночным ипотекам делают жилье недоступным для рядовых граждан.
Между тем, как отмечает портал Finprom, в мире с этой проблемой активно борется бизнес. Компании готовы оказывать поддержку своим сотрудникам в жилищном вопросе, чтобы привлечь их к себе.
Так, в рамках исследования, которое охватило порядка 300 работодателей из Германии, Дании, Великобритании, Швеции и Нидерландов, выяснилось, что три из четырех компаний считают, что жилищная помощь вносит положительный вклад в привлечение новых сотрудников.
При этом порядка 73% опрошенных работодателей заявили, что такая поддержка повышает вовлеченность персонала и еще 69% отметили, что они таким образом удерживают ценные кадры.
Жилищная помощь со стороны работодателя делает его более привлекательным в глазах сотрудников. Однако ее отсутствие, даже если вакансия является очень привлекательной, сразу же снижает количество иностранных соискателей примерно на 30-40%. При выборе работодателя 6 из 10 работников обращают на это внимание.
Примечательно, что поддержка оказывается не только на словах. Согласно исследованию, 51% работодателей предоставляют своим сотрудникам жилищную помощь:
"46% тем или иным способом возмещают частично или полностью затраты, связанные с арендой или покупкой дома, 44% оказывают помощь в поиске жилья. Ещё 37% предлагают сотрудникам жилье, зарезервированное компанией для этих целей", – отмечают эксперты.
Стоит отметить, что примерно 31% работодателей, которые не оказывают никакой поддержки, не делают это просто потому, что пока не знают, как это лучше реализовать.
В Казахстане у работников также есть возможность приобрести дом или квартиру на льготных условиях. В стране действуют различные жилищные программы, например, региональные ипотеки для работающей молодежи с низкой процентной ставкой.
Также действует программа переселения специалистов в трудодефицитные регионы или сельскую местность.
В целом,также не стоит забывать про ипотечные программы для корпоративных клиентов, когда работодатели помогают своим сотрудникам оформить ипотеку в банке на льготных условиях.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2124918-kak-pomogayut-s-zhilem-rabotnikam-mirovogo-rynka-truda/