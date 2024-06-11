Казахстанцы стали реже покупать и продавать квартиры: эксперты назвали причины

Эксперты фиксируют застой на рынке недвижимости, так как казахстанцы стали реже покупать и снимать квартиры, сообщает телеканал KTK. При этом, снижения цен не планируется.

По данным телеканала, за месяц по всей стране заключили всего около 30 тысяч сделок. И это число не меняется уже на протяжении года.

"Рынок так называемую стагнацию наблюдает. Стагнация – это когда мы не видим ярко выраженного тренда ни в какую из сторон. В мае у нас прошла 31 тысяча сделок, и это снижение по общему количеству всего лишь на 0,6%. Страшного ничего не происходит. Вижу внутри городов некоторое перераспределение. То есть по Алматы на 9,7% сделок уменьшилось у нас, но при этом выросло число сделок по Астане – на 15,1%. Шымкент, город-миллионник, не показал никакого движения", – говорит советник президента Саморегулируемой ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко.

Эксперты называют несколько факторов, которые повлияли на рынок. По их словам, многие уже забрали накопления из пенсионного фонда на приобретение жилья, а льготных ипотечных программ сейчас недостаточно.

"Если в нашей ситуации со стороны государства не будет предпринято никаких поддержек в виде субсидированных займов, в виде льготных каких-то ипотек, в виде льготных кредитов для застройщиков или каких-то дополнительных программ в сторону застройщика, то я предполагаю, что такая же ситуация продлится и до конца года", – добавила Нина Лукьяненко.

По данным сайта Krisha.kz, за год цены на новые квартиры поднялись незначительно. Рост зафиксировали в Актобе, Талдыкоргане и Кызылорде. При этом, первичное жилье подешевело в Шымкенте, Атырау, Усть-Каменогорске и Павлодаре. В мае средняя стоимость квадрата в новых домах составила 486 тысяч тенге.

Агент по недвижимости из Алматы Аян Агман считает, что на ситуацию негативно повлияли и землетрясения.

"Землетрясение как прошло, резко стагнация началась. Клиентская способность резко уменьшилась. Люди, которые хотят продать свою квартиру, они все встали, то есть нет продаж. А продаются те квартиры, которые спускают по цене ниже. То есть по процентам продажи – на 50% по сравнению с прошлым годом у нас снизилось. В прошлом году если у меня в месяц плюс-минус четыре-пять сделок было, то есть четыре-пять купли-продажи, на данный момент у меня одна, максимум две", – сказал он.

По данным телеканала, спрос упал и на аренду жилья, так как студенты уехали домой на летние каникулы.

"Нас заверяют, что в ближайшем будущем снижения цен не предвидится. А говорить о том, как изменится ситуация на рынке в следующем году, еще рано", – подытожили журналисты.

Источник: КТК

При этом, накануне мы писали, что рынок жилья за последний месяц показал небольшой рост по двум секторам из трех, но одна из позиций все же подешевела. Так, новое жилье подорожало на 2% за год (к маю 2023 года), а вторичное "подешевело" на 0,1%. За месяц изменения составили плюс 0,4% для новостроек и минус 0,2% для вторички соответственно.

Съемное жилье в Казахстане сохраняет тенденцию к росту стоимости. Так, в мае за месяц цены выросли на 1,3%, а в сравнении с маем 2023 года – сразу на 4,4%. Стоимость квадратного метра в среднем по стране составила 4 250 тенге.

Также мы писали, что Казахстан обогнал соседние страны по стоимости аренды жилья. А эксперты в специальном материале рассудили, что выгоднее в Казахстане: положить деньги на депозит или купить жилье.