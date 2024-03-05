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Как получить ипотеку под 9% в Казахстане

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Многоквартирные дома построены в Алматы
Многоквартирные дома. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане запустили ипотеку "Отау". Ограничений на количество поданных заявок нет, но чтобы ее получить, нужно набрать баллы. О том, как принять участие в программе, читайте на NUR.KZ.

С 1 марта в Казахстане стартовала новая ипотечная программа "Отау". В рамках нее казахстанцы могут оформить жилищный заем под 9% до 30 апреля 2024 года.

Чтобы была возможность получить кредит, нужно соблюсти несколько важных условий:

  • участвовать могут только вкладчики "Отбасы банка";
  • должен быть депозит с минимальной суммой в 1 млн тенге, действующий не менее 18 месяцев;
  • у участника не должно быть собственного жилья в течение последних пяти лет.

Участвовать могут все казахстанцы в возрасте от 18 до 63 лет включительно, но заемщики, которые хотят приобрести жилье в Алматы или Астане, обязательно должны быть прописаны в этих городах.

Остальные условия у ипотеки стандартные:

  • срок займа – до 19 лет;
  • первоначальный взнос – 20%;
  • максимальная сумма займа – от 18 млн до 30 млн в зависимости от региона;
  • в Алматы, Астане и Шымкенте можно будет приобрести только первичное жилье, в других регионах такого ограничения нет.

Как работает ипотека "Отау"

Как рассказали эксперты портала "Крыша", чтобы принять участие в программе, нужно пройти несколько этапов. Сначала идет прием заявок, который заканчивается 30 апреля. Ограничений на количество заявок нет, однако заемщикам будут начислять баллы, благодаря которым они смогут получить место в программе.

Второй этап – подсчет баллов, который продлится до середины мая. После этого нужно будет пройти оценку платежеспособности, и далее можно будет перейти к поиску подходящего жилья – на это дается шесть месяцев.

Жилой комплекс построен в Алматы
Жилой комплекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как стать участником программы "Отау"

Чтобы принять участие в программе, нужно авторизоваться на портале otbasybank.kz и в личном кабинете подать заявку, пройдя следующие шаги:

  • прочитать условия программы "Отау";
  • выбрать регион проживания на данный момент;
  • выбрать регион, где будет куплено жилье;
  • согласиться с условиями – если условия не подходят, клиент может отменить заявку, нажав на кнопку "Аннулировать" в правом верхнем углу;
  • выбрать подходящий для программы депозит в "Отбасы банке" – доступные вклады будут выделены цветом;
  • подтвердить выбор депозита, нажав на кнопку "Выбрать" – если вклад не соответствует условиям программы, то рекомендуется ее пополнить и заново подать заявление;
  • дать согласие на публикацию данных о заявлении на сайте банка, а также на сбор, обработку и хранение персональных данных третьими лицами;
  • нажать на кнопку "Продолжить", подтвердить свой номер телефона, чтобы получить SMS о согласии на обработку персональных данных из государственной базы данных, и дать положительный ответ;
  • после подтверждения нужно нажать на сайте кнопку "Я подтвердил (-а)", и банк отправит запрос в "Электронное правительство" для получения сведений об участнике.

Стоит отметить, что на этом этапе "отсеются" все заявители, у которых есть недвижимость. Учитываться будут даже участки, доли в имуществе и комнаты в общежитиях.

Монеты на фоне домов.
Деньги и жилье. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Все, кто прошел дальше, продолжают заполнять заявку:

  • после проверки нужно будет нажать кнопку "Завершить" для выхода со страницы программы;
  • далее нужно отметить наличие или отсутствие супруга – если он есть, то участник получит дополнительные баллы. Если брак есть, то проверяются и его сведения, а также наличие детей – за них тоже даются баллы. На номер супруга также придет SMS, на которое нужно ответить согласием;
  • после ответа супруга на SMS-сообщение, нужно нажать на кнопку "Супруг (-а) подтвердил (-а)". После этого банк опять подает запрос в "Электронное правительство" и проверяет информацию – если у супруга есть недвижимость, то участие в программе не допускается;
  • если все хорошо, то останется лишь ознакомиться с заявлением на участие в программе "Отау" и дать согласие на публикацию информации на сайте "Отбасы банка" – для этого нужно поставить "галочку" и нажать на кнопку "Подписать".

После этого заявка считается поданной – ее статус можно отслеживать на сайте банка, в личном кабинете, в разделе "Мои заявки". Все документы можно будет скачать.

Стоит отметить, что баллы начисляются не только за брак (10 баллов) и наличие детей (50 баллов независимо от их количества), но еще и за срок депозита – 5 баллов за каждый год накопления. Если для участия было выбрано несколько вкладов, то учитывается самый ранний.

Также баллы дают за размер вознаграждения банка на депозите: 2% в год на сумму накоплений – 5 баллов за каждые 1 000 тенге. Если для участия выбрано несколько депозитов, размер вознаграждения суммируется у всех из них.

Напомним, ранее эксперты рассчитали примерную сумму, которую придется заплатить за квартиру, приобретенную по программе "Отау".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2064510-kak-poluchit-ipoteku-pod-9-v-kazahstane/

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