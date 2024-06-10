Выплаты за переезд в село хотят увеличить в Казахстане

Специалисты, которые переезжают в сельскую местность из городов, получают определенные выплаты и даже льготные займы. Насколько хотят увеличить предлагаемые суммы денег, читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане с 2009 года действует программа поддержки специалистов, переезжающих в сельскую местность, предлагая выплаты и льготные жилищные кредиты.

Проект изменений увеличивает подъемное пособие до 369 200 тенге и изменяет предельные суммы жилищных займов в зависимости от населенного пункта.

Участниками могут стать казахстанцы, соответствующие определенным условиям, таким как отсутствие задолженностей и наличие востребованной специальности. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Программа по поддержке специалистов, отправляющихся в сельскую местность, действует в Казахстане с 2009 года.

Чтобы их поддержать при переезде, государство обеспечивает казахстанцам:

выплаты (подъемное пособие) – более 300 тыс. тенге ;

; жилищный кредит – ставка составит 0,01%.

6 июня на портале "Открытые НПА" был опубликован проект о внесений изменений в приказ министра национальной экономики РК, касающихся данной программы.

Суммы увеличат

Согласно проекту, подъемное пособие для соцподдержки врачей, педагогов, работников соцобеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса (АПК), госслужащим аппаратов акимов сел, поселков и сельских округов составит 100 МРП – 369 200 тенге на 2024 год.

Также изменятся и условия по выдаче жилищного кредита. Так, предельная сумма займа будет зависеть от населенного пункта:

в административных центрах районов – можно будет получить до 2 500 МРП ( 9 230 000 тенге );

); в сельских населенных пунктах – максимальная сумма составит до 2 000 МРП (7 384 000 тенге).

Кто может стать участником программы

Подобную поддержку за переезд в сельскую местность могут получить казахстанцы, которые соответствуют определенным условиям:

не имеют непогашенную просроченную задолженность по ранее выданным кредитам, а также при отсутствии просрочки за последние два года более 90 календарных дней;

являются специалистами, соответствующими отдельному перечню востребованных специальностей на момент подачи заявления (списки публикуют местные акиматы);

не имеют жилья (включая членов семьи участникам) в течение последних двух лет со дня подачи заявления в районе (городе областного значения), к которому относится населенный пункт, куда прибывает специалист.

И если казахстанцы соответствуют этим требованиям, то они могут получить выплаты и льготный жилищный кредит в качестве поддержки при переезде в малые населенные пункты.

Напомним, что также казахстанцы могут получать выплаты за переезд в трудодефицитные регионы Казахстана.