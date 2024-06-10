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Выплаты за переезд в село хотят увеличить в Казахстане

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Мужчина кладет в кошелек купюры тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Специалисты, которые переезжают в сельскую местность из городов, получают определенные выплаты и даже льготные займы. Насколько хотят увеличить предлагаемые суммы денег, читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • В Казахстане с 2009 года действует программа поддержки специалистов, переезжающих в сельскую местность, предлагая выплаты и льготные жилищные кредиты.
  • Проект изменений увеличивает подъемное пособие до 369 200 тенге и изменяет предельные суммы жилищных займов в зависимости от населенного пункта.
  • Участниками могут стать казахстанцы, соответствующие определенным условиям, таким как отсутствие задолженностей и наличие востребованной специальности.
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Программа по поддержке специалистов, отправляющихся в сельскую местность, действует в Казахстане с 2009 года.

Чтобы их поддержать при переезде, государство обеспечивает казахстанцам:

6 июня на портале "Открытые НПА" был опубликован проект о внесений изменений в приказ министра национальной экономики РК, касающихся данной программы.

Суммы увеличат

Согласно проекту, подъемное пособие для соцподдержки врачей, педагогов, работников соцобеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса (АПК), госслужащим аппаратов акимов сел, поселков и сельских округов составит 100 МРП – 369 200 тенге на 2024 год.

Также изменятся и условия по выдаче жилищного кредита. Так, предельная сумма займа будет зависеть от населенного пункта:

  • в административных центрах районов – можно будет получить до 2 500 МРП (9 230 000 тенге);
  • в сельских населенных пунктах – максимальная сумма составит до 2 000 МРП (7 384 000 тенге).

Кто может стать участником программы

Подобную поддержку за переезд в сельскую местность могут получить казахстанцы, которые соответствуют определенным условиям:

  • не имеют непогашенную просроченную задолженность по ранее выданным кредитам, а также при отсутствии просрочки за последние два года более 90 календарных дней;
  • являются специалистами, соответствующими отдельному перечню востребованных специальностей на момент подачи заявления (списки публикуют местные акиматы);
  • не имеют жилья (включая членов семьи участникам) в течение последних двух лет со дня подачи заявления в районе (городе областного значения), к которому относится населенный пункт, куда прибывает специалист.

И если казахстанцы соответствуют этим требованиям, то они могут получить выплаты и льготный жилищный кредит в качестве поддержки при переезде в малые населенные пункты.

Напомним, что также казахстанцы могут получать выплаты за переезд в трудодефицитные регионы Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2114043-vyplaty-za-pereezd-v-selo-hotyat-uvelichit-v-kazahstane/

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