Аналитики сравнили цены на жилье в Казахстане и мире

Один квадратный метр жилья в центре казахстанского города в среднем стоит около 1,5 тыс. долларов. Какие цены на квартиры в других странах мира, читайте в материале NUR.KZ.

За последний год стоимость квадратных метров на первичном рынке жилья Казахстана выросла примерно на 1,3%, а на вторичном, наоборот, успела немного снизиться – на 2,3%. В целом же можно отметить, что для многих граждан покупка квартиры по текущим ценам является слишком сложной задачей.

Впрочем, по мировым меркам нельзя сказать, что цены в Казахстане слишком высокие. Как отмечает портал Finprom, по состоянию на 19 апреля квартиры в центре города здесь в среднем стоили 1,5 тыс. долларов за квадратный метр, а вне центра – 1 тыс. долларов за "квадрат".

По актуальному на 19 апреля курсу средняя стоимость "квадратов" составляла 657 320 тенге – для центра и 454 290 тенге – для окраин.

В первом случае Казахстан оказался на 75 месте, а во втором – на 72 месте среди 96 стран, которые попали в рейтинг по дороговизне квартир. Самые дорогие квартиры в мире продаются в Гонконге – в центре порядка 29,01 тыс. долларов, а вне центра – около 18,6 тыс. долларов.

Стоит отметить, что и в Содружестве независимых государств (СНГ) Казахстан не отличился самыми высокими ценами. Так, в Армении жилье в центре стоит около 3,1 тыс. доллара, а на окраине – 1,5 тыс. доллара.

В России в центре средний ценник составляет 2,2 тыс. доллара, а вне центра – 1,4 тыс. доллара за "квадрат". В Беларуси квадратный метр в первом случае стоит 1,6 тыс. доллара, а во втором – 1,1 тыс. доллара.

Дешевле, чем в Казахстане квартиры стоят в Узбекистане и Украине: в центре городов 1,2 тыс. доллара и 1,4 тыс. доллара, а на окраинах – 676,8 доллара и 905 долларов соответственно.

Цены на жилье в разных странах мира. Инфографика: finprom.kz

Также аналитики сравнили цены на жилье в Алматы и Астане с другими мировыми столицами. В частности, Алматы попал на 236 место в рейтинге из 303 городов со средней стоимостью 2 тыс. долларов за "квадрат" в центре города.

Квартира в центре Алматы при этом в среднем стоит дороже, чем во многих столицах стран-участниц СНГ: Минске (248 место), Баку (254 место), Кишиневе (271 место), Ташкенте (275 место) и Бишкеке (292 место).

Также крупнейший мегаполис Казахстана обогнал по ценам Астану (287 место), где средний ценник за квартиру в центре составляет 1,2 тыс. доллара за квадратный метр.

На окраинах городов квартиры заметно дешевле. В Алматы (217 место) средний ценник составил 1,4 тыс. доллара за квадратный метр, а в Астане (274 место) – 821 доллар.

Цены на жилье в разных городах. Инфографика: finprom.kz

В целом же следует помнить, что важны не только цены на квадратные метры, но и размер зарплат жителей: могут ли они позволить себе покупку жилья по тем ценам, которые можно увидеть на рынке.