Рекордный рост цен на жилье зафиксирован в Казахстане

Иллюстративное фото: Boonchai wedmakawand/Getty Images

Бюро Нацстатистики опубликовало данные за февраль 2022 года о стоимости благоустроенного и нового жилья с черновой и чистовой отделкой. Как изменились цены на квартиры и стоимость их аренды в первом месяце текущего года, читайте в материале NUR.KZ.

Согласно данным Бюро национальной статистики, результаты февраля 2022 года указывают на сохранение тренда к увеличению стоимости квадратных метров в Казахстане.

При этом динамика роста в секторах первичного и вторичного жилья отличается.

Так, цена за один квадратный метр в новых квартирах в среднем по Казахстану достигла 387 780 тенге. Это на 0,4% больше, чем в январе 2022 года.

Следовательно, прирост сохраняется, но при этом его темпы снизились: 2,1% в январе 2022 года против 0,4% – в феврале.

При этом наибольшее подорожание новостроек за месяц почувствовали жители трех городов:

Атырау – рост цен на 3%, а средняя стоимость в феврале составила 334 119 тенге ;

; Кызылорда – подорожание на 2,9% при средней цене в 175 182 тенге ;

; Актобе – 2,4% роста и 209 063 тенге за квадратный метр в среднем.

А по отношению к февралю 2021 года рост цен на первичное жилье составил 14,6%.

Изменение цен на жилье в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Вторичный рынок жилья

Вторичное жилье в феврале 2022 года имело среднюю цену в размере 431 744 тенге за квадратный метр. А по темпу роста оно установило новые рекорды:

за месяц цены увеличились на 5,5% (в январе 2022 года квадратный метр "вторички" оценивался в 409 177 тенге, а прирост составлял 2,8%);

а прирост составлял 2,8%); а за год рост квартир на вторичном рынке достиг 24,5%.

Динамика роста цен на рынке жилья в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Наибольший рост цен за февраль 2022 года зафиксирован в Нур-Султане: плюс 9,7% при средней цене за квадратный метр, равной 589 505 тенге.

Также существенное подорожание затронуло города:

Атырау – плюс 8,6% за месяц, а средняя цена достигла 308 514 тенге ;

; Талдыкорган – прирост на 6,9% и 324 338 тенге за квадратный метр.

Процессы подорожания коснулись также и арендного жилья.

Аренда дорожает

По итогам февраля 2022 года стоимость аренды в среднем по Казахстану составила 3 414 тенге за квадратный метр благоустроенного жилья.

По сравнению с январскими ценами (3 395 тенге) рост составил 0,6%. Но за последние 12 месяцев цена аренды благоустроенного жилья в Казахстане выросла на 19,1%.

Таким образом, рост цен на все виды жилья в Казахстане в феврале 2022 года продолжился.

Напомним, что ранее в МИИР РК сообщали о планах по снижению цен на жилье в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1960163-rekordnyy-rost-tsen-na-zhile-zafiksirovan-v-kazahstane/